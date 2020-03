Von Jürgen Gebhard

Es fehle eine klare Anordnung des Gesetzgebers zum Schutze von Patienten, Mitarbeitern und Zahnärzten, stellt Dr. Eckhard Lenger aus Exter fest. Die wegen des hochinfektiösen Coronavirus notwendige soziale Distanz könne in einer Zahnarztpraxis natürlich nicht eingehalten werden. „Meine Mitarbeiterinnen und ich arbeiten in der Höhle der Löwen“, sagt Dr. Lenger. Jeder Patient könne Träger des Coronavirus sein. Die übliche Schutzausrüstung sei bei dieser Epidemie überhaupt nicht mehr ausreichend. Und die wirksame Schutzausrüstung sei nur noch zu extrem überhöhten Preisen erhältlich. Für Dr. Lenger ist die Entscheidung klar. Ab Montag wird auch er nur noch Notfallbehandlungen mit erhöhten Schutzmaßnahmen durchführen.

Behandlungen verschoben

Dr. Claus Sassenberg kündigt an, flexibel von Tag zu Tag auf die aktuelle Situation zu reagieren. Seine Gemeinschaftspraxis in Uffeln habe an den vergangenen Tagen weniger akute Behandlungen verschoben und Risikopatienten mit Vorerkrankungen oder mit besonderen gesundheitlichen Problemen abgesagt. Prophylaxebehandlungen fänden generell nicht mehr statt. Patienten würden vereinbarte Termine auch von sich aus absagen. Dr. Sassenberg: „Wir wollen versuchen, in der Coronakrise die Grundversorgung aufrechterhalten. Das sehe ich als Pflicht meinen Patienten gegenüber an.“ Der Zahnmediziner verweist auf den sehr hohen Hygienestandard, der in den Praxen konsequent umgesetzt werde. Die geforderten Vorgaben würden akribisch beachtet. Die Hygienemaßnahmen würden auf einem hohen Niveau erfolgen und seien auch gegen den den Coronavirus wirksam.

Einsatz in der Abstrichstelle

In der Praxis von Dörte Stübbe in Vlotho werden jetzt nur noch Notfälle behandelt. Die Corona-Infektionsgefahr durch die bei den Behandlungen entstehenden Aerosole sei einfach zu groß. „Ich kann nicht erst auf eine Anweisung von oben warten“, sagt die Zahnärztin. Während der Coronaepidemie will Dörte Stübbe andere Menschen aufklären und die Mitarbeiter im Gesundheitswesen unterstützen. So hat sie am Freitag in einem Supermarkt Mundschutzmasken an die Kassiererinnen verteilt – gerade sie seien durch die vielen Kundenkontakte dem Virus hilflos ausgeliefert. Ihre Forderung: „Supermärkte müssen den Zugang über Wartenummern beschränken.“ In kommenden Woche wird Dörte Stübbe neben dem Notfallbetrieb in ihrer Praxis auch an der Abstrichstelle am H2O in Herford mitarbeiten.