Nur noch mit Einkaufswagen lässt Edeka Wehrmann (hier der Markt in Herford) die Kunden herein. Foto: Lars Krückemeyer

Von Christina Bode

Herford/Enger/Spenge/Kirchlengern/Hiddenhausen/Vlotho (HK). Um die Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten, hat Edeka Wehrmann neue Regeln für das Einkaufen in den fünf E-Centern in Herford, Eilshausen, Enger, Spenge und Kirchlengern herausgegeben. „Damit wollen wir Rücksicht auf unsere Mitarbeiter, aber auch auf unsere Kunden nehmen“, sagt Julia Wehrmann.