Herford (HK). Ein Herforder, der am frühen Samstagabend beim Abbiegen ein Verkehrsschild beschädigt hat, konnte von der Polizei gestellt werden.

Der 34-Jährige fuhr mit seinem Pkw Lexus auf der Mindener Straße in Fahrtrichtung Bad Oeynhausen. An der Kreuzung Alte Heerstraße wollte er nach rechts abbiegen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er ein Verkehrszeichen. Er entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeuge bemerkt Unfall

Ein Zeuge hatte den Unfall bemerkt und fuhr dem Unfallflüchtigen mit seinem Pkw hinterher. Er konnte ihn in der Nähe antreffen, als dieser gerade dabei war, Unfallspuren an seinem Fahrzeug zu beseitigen. Der Zeuge konnte den Unfallverursacher an der Weiterfahrt hindern und die Polizei alarmieren.

Fahrer war alkoholisiert

Dem offenbar alkoholisierten Beschuldigten wurde auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.