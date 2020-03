Von den 99 Personen stammen 25 aus Herford, die anderen Personen verteilen sich auf Bünde (21), Löhne (19), Kirchlengern (11), Hiddenhausen (8), Enger (6), Rödinghausen (3), Spenge (2) und Vlotho (2). Es handelt sich um 52 männliche und 47 weibliche Personen. Drei befinden sich in stationärer Behandlung im Klinikum in Herford. Sie müssen nicht auf der Intensivstation behandelt werden.

Proben nur mit Überweisung

An der zentralen Abstrichstelle am H2O in Herford werden nur Proben von Patienten entnommen, die durch ihren Hausarzt, eine Notfallpraxis oder den hausärztlichen Notdienst (116117) an die zentrale Abstrich-Stelle verwiesen wurden. Personen, bei denen das nicht der Fall ist, werden direkt wieder vom Gelände geleitet.

Handynummer mitbringen

Damit es an der zentralen Abstrich-Stelle möglichst reibungslos läuft, sollte die aktuelle Handynummer bereitgehalten werden. Die Mitarbeitern vor Ort brauchen diese Telefonnummern, um über die Test-Ergebnisse schnell und zuverlässig zu informieren. Die zentrale Abstrich-Stelle öffnet jeden Tag von 10 bis 16 Uhr.

Bürgertelefon erreichbar

Der Kreis Herford hat ein Bürgertelefon eingerichtet und beantwortet dort viele Fragen. Die Nummer: 05221/131500. Das Bürgertelefon ist Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr sowie Samstag von 10 bis 15 Uhr und Sonntag von 10 bis 13 Uhr erreichbar.