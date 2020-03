Forstwirt Johannes Kraak steuert den Harvester durch den dichten Hombergwald: Mit dem Greifarm fixiert er den Stamm, sägt ihn oberhalb des Bodens ab. In die Waagerechte geschwenkt, wird er binnen Sekunden entastet und in mehrere Stück zerteilt. Foto: Bexte

Von Bernd Bexte

Herford (WB). Wenn alles gut geht, sind die Arbeiten schon Ende der Woche erledigt: Wegen der Rußrindenkrankheit, aber auch der Trockenheit der zwei zurückliegenden Sommer und des dadurch begünstigten Borkenkäferbefalls werden am Homberg 3000 Bäume gefällt.

Seit wenigen Tagen ist die Firma Bredenstein aus Melle mit einem Harvester vor Ort. „Wir haben bereits vorletzte Woche sporadisch etwas gemacht. Aber erst jetzt legen wir richtig los”, sagt Junior-Chef Christian Bredenstein.

Eigentlich sollte die große Fällaktion schon im Februar beginnen . Dafür war es aber zu nass und der Boden für den Einsatz eines Holzvollernters (Harvester) zu tief. „Die Zeit haben wir genutzt, um Bäume auf der Egge zu fällen.“ Denn auch dort waren im städtischen Wald 200 Ahornbäume sowie 200 Fichten, Buchen und Lärchen abgestorben. „Bei diesen Stückzahlen konnten wir das noch per Hand machen.“ Im Schutzanzug und mit Atemmaske seien die Mitarbeiter vorgegangen. „Mit Blick auf die Sporen des Rußrindenpilzes war das nasse Wetter dafür ideal.“

Fällarbeiten auf der Egge per Hand

Am Homberg geht es allerdings um 2300 vom Rußrindenpilz befallene Ahornbäume sowie 700 vom Borkenkäfer besiedelte, trockene Fichten, Lärchen und sonstige durch die Sommerdürre abgestorbene Buchen. Die Zahl klingt gewaltig. Viele Bäume sind allerdings nur wenige Zentimeter dick. „Wir werden auch nur in ganz wenigen Bereichen flächig abholzen. Vor allem geht es darum, morsche Bäume in der Nähe der Wege zu fällen, damit sie für Spaziergänger nicht zur Gefahr werden“, erläutert Bredenstein.

Die von der Rußrindenkrankheit betroffenen Ahornbäume bleiben vor Ort liegen. Denn dem Ahornpilz sei nicht beizukommen, teilt die Stadt mit. Dessen Sporen hätten sich bereits umfangreich im Wald verteilt, der wegen der Bruch- und Pilzgefahr auch für Menschen seit August nur noch auf eigenes Risiko betreten werden darf. Und eine Entsorgung ist, wie berichtet, schwierig. Eine Ausnahme gilt allerdings an der Falkendieker Straße. Da die kranken Ahornbäume dort nah an der Wohnbebauung stehen, werden sie im Container abtransportiert und gehäckselt.

Fichten werden noch vermarktet

Auch die Fichten und Laubbäume bleiben nicht liegen: Die Stämme werden aus dem Wald gerückt, damit sie verkauft werden können. „Das sind aber nur etwa 40 Festmeter“, sagt Bredenstein. Die Untere Naturschutzbehörde des Kreises hat den im März, also in der Vegetationsphase, stattfindenden Fällarbeiten übrigens zugestimmt.

Das Meller Unternehmen hatte sich in einer Ausschreibung den Auftrag für den städtischen Forst gesichert. „Wir haben von der Stadt eine gute Karte bekommen, damit wir uns orientieren können. Zudem ist jeder zu fällende Baum markiert“, erläutert der Juniorchef das Vorgehen. Die in hiesigen Breitengraden neue Rußrinden-krankheit beschere Bredenstein Aufträge in der ganzen Region. „Wir machen mittlerweile alles zwischen Osnabrück, Bielefeld und Herford.“ Doch wie geht es mit dem beliebten Ausflugsziel Hombergwald weiter? Werden die Lücken wieder aufgeforstet? „Dazu gibt es noch keine genauen Pläne“, heißt es aus dem Rathaus.