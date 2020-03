Nach elf Jahren stellt die Initiative „Herforder für Herford“ ihre Aktivitäten ein. Neben dem Erreichen finanzieller Grenzen seien vor allem gesundheitliche Gründe verantwortlich, so Initiator Branko Kreinz.

Schon im vergangenen Jahr standen die Aktionen der Initiative angesichts stark rückläufiger Spenden auf dünnem Eis. Für die endgültige Aufgabe seien aber neben dem Erreichen finanzieller Grenzen und vielen Diskussionen und Gegenwind in den sozialen Medien vor allem gesundheitliche Gründe verantwortlich, sagt Kreinz.

„Ich bitte um Verständnis, dass es meiner Frau Nicole und mir nicht möglich ist, die Initiative weiterzuführen“, so Kreinz weiter. „Zum Glück konnten wir die von uns betreuten Familien an andere Vereine weitervermitteln, so dass hoffentlich keiner unserer Schützlinge ab jetzt ohne jegliche Unterstützung dasteht“, ist Kreinz erleichtert.

Offenes Auge für Bedürfnisse behalten

Er danke allen Sachspendern und Unterstützern herzlich für das teilweise jahrelange Engagement. „Wir sind dankbar, dass wir bei dieser ehrenamtlichen Arbeit viele Menschen mit Herz kennengelernt haben. Und es wäre mein großer persönlicher Wunsch, wenn sich unsere Unterstützer weiterhin für bedürftige Kinder einsetzen würden. Sei es im Rahmen anderer Initiativen oder Vereine wie der Tafel, Diakonie, Caritas, dem DRK, Karlsson, um nur einige Möglichkeiten zu nennen.

Auch bei Kinderheimen und Kindergärten können unsere ehemaligen Sachspender gerne ihre Unterstützung anbieten. Und ganz wichtig ist mir, wenn jeder ein offenes Auge hat und Kindern vor der eigenen Haustür bei Bedarf hilft“, so der große Wunsch von Branko Kreinz.

Da die Facebook-Gruppe „Herforder für Herford“ im April 2020 geschlossen wird , bittet Kreinz alle Mitglieder, sich selbst dort abzumelden, da er sonst jeden Einzelnen löschen muss. Die Website wird noch bis August online sein.