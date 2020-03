„Dieses von Weitsicht und Engagement geprägte Opfer der Betriebsangehörigen ist vor allem eine Geste der Solidarität“, erläutert der Geschäftsführer der beiden Betreibergesellschaften, Andreas Kornacki. „Was sich so harmlos nach zusätzlicher Freizeit anhört, ist vor allem ein bewusster Verzicht auf frei geplanten Urlaub und ein gemeinsames Engagement für die von allen herbeigesehnte Zeit nach dem Abflauen der akuten Pandemie.“

Marta-Direktor Roland Nachtigäller ergänzt: „Obwohl wir im Marta bereits mit Hochdruck an den nächsten Ausstellungsprojekten für 2020/21 arbeiten, möchten wir in dieser schwierigen Zeit unsere Kräfte sammeln, um nach drei Wochen hoffentlich mit Elan und Tatkraft den Museumsbetrieb in die zweite Hälfte des Ausstellungsjahres zu führen.“ Das Marta sei wie alle anderen Kultureinrichtungen der Stadt seit dem 14. März entsprechend der Richtlinien des Kreises Herford zur Verbreitungsvorbeugung des Coronavirus mindestens noch bis zum 19. April geschlossen.

Weitere Terminplanung derzeit unklar

Die Museumsleitung erwartet nicht mehr, dass das bisher geplante Programm unverändert fortgesetzt wird. „Mit der Einzelausstellung von Navid Nuur und der in den ersten Tagen mit überwältigender Resonanz aufgenommenen Themenausstellung ‚Glas und Beton‘ haben wir zwei wunderbare Präsentationen hier im Haus, die auf jeden Fall noch auf ihr Publikum warten werden.“ Was das genau für die Terminplanung bedeute, werde in der Zwischenzeit auch im Dialog mit Leihgebern und Vertragspartnern zu klären sein, sagt Nachtigäller.

In der Zeit der Schließung setze das Marta noch stärker als sonst auf Kunstvermittlung im digitalen Raum bei Youtube, Facebook, Instagram und dem Marta-Blog . Mit Tutorials, die präsentieren, wie man in Manier des Künstlers Navid Nuur ganz einfach selbst Kunstwerke entstehen lassen kann, bis hin zu „Kunstmomenten“, zu denen Marta-Mitarbeiter einzelne Werke aus „Glas und Beton“ präsentieren, würden die geschlossenen Ausstellungen dennoch erlebbar. Geplant seien auch ungewöhnliche Einblicke und spannende Berichte vom Notdienst während der Betriebsferien.

OWL-e-ausleihe rund um die Uhr verfügbar

Auch die anderen Einrichtungen wie das Städtische Museum in der Villa Schönfeld sind betroffen. In den Einrichtungen halte man einen Notbetrieb aufrecht. Die Geschäftsführungen arbeiteten mit voller Kraft weiter daran, sich „wetterfest“ zu machen für das, was in den kommenden Wochen und vielleicht Monaten auf sie zukomme, „genauso aber auch an neuen Konzepten und an Förderanträgen, damit wir die Herforder und Herforderinnen mit umso mehr spannenden Angeboten erfreuen können, wenn wir das denn wieder dürfen“, erklärt Kornacki.

Bis dahin arbeiteten alle Einrichtungen auch intensiv an der Möglichkeit, digital Angebote zu machen. So wie die Stadtbibliothek, die mit ihrer OWL-e-ausleihe an sieben Tagen in der Woche jeweils 24 Stunden verfügbar sei. Öffentlichkeit und Nutzer sollen auch in den kommenden Wochen weiterhin über die wichtigen aktuellen Entwicklungen im städtischen Kulturbereich informiert werden.