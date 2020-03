Herford (WB). Die rasante Ausbreitung des Coronavirus führt dazu, dass vielen heimischen Bauernhöfen Saisonarbeiter in den Gemüse-, Obst-, und Kartoffelbetrieben fehlen. Wer aushelfen will kann dazu jetzt eine Jobbörse für Erntehelfer nutzen.

„Aufgrund der zahlreichen Medienberichte zum Thema haben sich in den vergangenen Tagen zunehmend Menschen gemeldet, die wegen der Coronavirus-Krise derzeit keine Arbeit haben und den Landwirten helfen möchten“, sagt der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Herford-Bielefeld Hermann Dedert.

Er betont, gerade in ungewöhnlichen Zeiten müsse man flexible Wege gehen. „Wir freuen uns über helfende, anpackende, heimische Hände, um anstehende Arbeiten auf den Feldern erledigen zu können“, sagt Dedert.

Um Hilfswillige und Landwirte zusammenzubringen, bietet der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband nun aktuell eine Jobbörse an unter https://www.wlv.de/erntehelfer/. Die Online-Plattform sei am vergangen Freitag an den Start gegangen und befinde sich noch in den Anfängen.

Was erwartet die Bewerber?

Vorstellbar sind beispielsweise Arbeiten beim Pflanzen, der Pflege, beim Ernten, Wiegen, Sortieren und Verpacken des Erntegutes in den Spargel-, Erdbeer-, Gemüse- und Kartoffelbetrieben in der Region. Ebenso sind logistische Arbeiten, der Transport und das Beschicken beispielsweise der Verkaufsstände und Verbrauchermärkte, gefragt.

„Über die genau anfallenden Arbeiten informieren die Betriebe“, erläutert Dedert. Helfen können zum Beispiel Studierende, Selbstständige und Kleinunternehmer. Sie können kurzfristig, das heißt ohne Sozialabgaben, für bis zu drei Monate beschäftigt werden. Auch für Minijobber, also 450-Euro-Kräfte, bietet eine Beschäftigung in der Landwirtschaft eine Möglichkeit für einen Hinzuverdienst.