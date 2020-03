Laut Aussagen des Klinikums Herford, des Mathilden-Hospitals und des Lukas-Krankenhauses in Bünde ist Schutzkleidung in ausreichendem Maß vorhanden. Foto: dpa

Herford (WB). Fünf Mitarbeiter des Klinikums Herford sind derzeit am Coronavirus erkrankt. „Sie befinden sich in häuslicher Quarantäne“, sagt Vorstandssprecher Peter Hutmacher. Ralf Meistes, Redaktionsleiter des HERFORDER KREISBLATTES, sprach mit ihm über die besonderen Herausforderungen der Mitarbeiter, aber auch über die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise für das Krankenhaus.

Wie ist die Situation mit Schutzkleidung am Klinikum? Ist diese in ausreichendem Maß vorhanden?

Es gibt Krankenhäuser, die in eine dramatische Versorgungssituation gekommen sind. In dieser Situation sind wir glücklicherweise nicht. Das Klinikum konnte seine Bestände entsprechend noch früh genug erhöhen. Trotzdem müssen wir sparsam mit unserer Schutzausrüstung umgehen. Wir haben auch einen größeren Anteil an wiederverwendbaren Materialien.

Gibt es Corona-Infizierte beim Klinik-Personal? Wie viele Mitarbeiter sind in Quarantäne?

Fünf Mitarbeitende des Klinikums sind erkrankt, sie befinden sich in häuslicher Quarantäne. Insgesamt haben wir 20 Mitarbeiter in Quarantäne.

Wie viele Covid19-Patienten werden im Klinikum versorgt?

Wir haben einen Patienten auf der Intensivstation und zwei auf der Isolierstation. Darüber hinaus gibt es drei Verdachtsfälle, die wir isoliert haben, weil die Ergebnisse noch nicht vorliegen. Zu den Verdachtsfällen ist zu sagen, dass im Schnitt 75 Prozent negativ sind.

Täuscht der Eindruck oder ist die Zahl der Covid19-Patienten, die stationär im Klinikum behandelt werden, stabil?

Das ist so. Die Zahl schwankt zwischen zwei und vier Patienten. Sollte die Zahl in den kommenden zwei bis drei Wochen weiter steigen, so sind wir darauf vorbereitet. Wir haben derzeit 34 Intensivbetten, ab Freitag werden es 41 sein. Die Entwicklung bei der Zahl der Corona-Infizierten in den kommenden ein bis zwei Wochen wird aus meiner Sicht entscheidend sein.

Lässt sich beziffern, wie viele nicht dringend notwendige Operationen seit vergangener Woche nicht vorgenommen worden sind?

Seit zwei Wochen werden planbare Operationen und Eingriffe sowie ambulante Termine in enger Abstimmung mit den jeweiligen medizinischen Fachabteilungen und Patienten verschoben. Hiervon ausgenommen bleiben selbstverständlich all die Maßnahmen, aus deren Verschiebung eine Gefährdung des Patienten erwachsen würde. In den letzten Tagen konnte die OP-Auslastung sukzessive reduziert werden, sodass ab Dienstag fünf von neun Operationssälen des Klinikums betrieben werden. Diese könnten wir bei Bedarf von jetzt auf gleich aber auch wieder hochfahren.

Halten sich Angehörige daran, derzeit nicht das Klinikum aufzusuchen? Gibt es auch Uneinsichtige? Wie gehen Sie damit um?

Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Angehörigen großes Verständnis für die Situation zeigen und sie so annehmen, wie sie derzeit ist. Viele Anfragen erreichen uns im Bereich der Geburtshilfe. Anmeldungen zur Geburt nehmen wir derzeit telefonisch unter 05221/ 9411400 entgegen. Auch Termine zur Geburtsplanung werden weiterhin vergeben – diese sollen ohne eine Begleitperson wahrgenommen werden. Ehemänner beziehungsweise Partner, soweit sie gesund sind, dürfen ihre Frauen selbstverständlich zur Geburt begleiten und sie auf der Wochenbettstation besuchen.

Was ist jetzt aus Ihrer Sicht die vordringlichste Aufgabe?

Die wichtigste Aufgabe für uns ist derzeit die konsequente Vorbereitung auf schwerstkranke und intensivpflichtige Covid-19-Patienten. Für uns alle entscheidend ist die Verhütung der Ausbreitung des Coronavirus innerhalb der Bevölkerung und insbesondere unter den Mitarbeitenden des Klinikums.

Bund und Land haben angekündigt, die Krankenhäuser in der Corona-Krise finanziell besser auszustatten. Was sagen Sie zu den Vorschlägen?

Die Krankenhäuser im Land sehen sich durch die Corona-Krise finanziell stark unter Druck. Die Kliniken haben seit mehreren Tagen schon weniger Einnahmen, bei steigenden Kosten, weil geplante Operations-Termine abgesagt und Betten in den Stationen zur Schaffung von Aufnahme- und Versorgungskapazitäten freigezogen worden sind. All diese Dinge sind absolut notwendig, um uns bestmöglich auf die Versorgung von schwerstkranken Covid-19-Patienten vorbereiten zu können. Wir fahren nur noch 50 Prozent unserer Kapazitäten. Das wird man keine drei Monate ohne Hilfe durchhalten können. Dass Krankenhäuser in dieser Situation finanziell unterstützt werden, ist absolut notwendig.

Das sagt das Mathilden-Hospital

Im Mathilden-Hospital ist nach Aussage von Geschäftsführer Dr. Georg Rüter Schutzkleidung ausreichend vorhanden. Bislang hat sich kein Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. „Wir haben seit zwei Wochen alle Urlauber in der Belegschaft zu Hause angeschrieben“, sagt Rüter. Die Mitarbeiter des Mathilden-Hospitals, die aus einem der Risikogebiete zurückgekehrt sind, mussten zunächst 14 Tage zu Hause bleiben.

Vordringliche Aufgabe sei es weiterhin, alle Regeln des Robert-Koch-Instituts (RKI) einzuhalten. Was bedeutet: so wenig Kontakte wie möglich und die Hygienevorschriften einhalten. „Wir gehören zu den drei Krankenhäusern in OWL, die das Goldsiegel der Aktion Saubere Hände des RKI haben. Die beiden anderen Häuser stehen in Bielefeld und Wiedenbrück“, betont Rüter.

Mit Blick auf das versprochene Milliardenpaket für die Krankenhäuser sagt er: „Die Finanzhilfen des Bundes sind viel zu gering, um die enormen Mindererlöse aufgrund Leistungsausfalls oder angeordneter OP-Beschränkungen und die hohen Mehrkosten auszugleichen. Sie decken etwa 60 Prozent des Bedarfs.“

Das sagt das Lukas-Krankenhaus

Auch das Lukas-Krankenhaus in Bünde ist nach Aussage von Geschäftsführer Roland von der Mühlen ausreichend mit Schutzkleidung ausgestattet. Bislang ist dort auch noch kein Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt.

Grundsätzlich seien am Lukas-Krankenhaus vorerst durchgängig in allen Fachabteilungen alle stationären Einbestellungen von Operationen und Untersuchungen, die nicht dringlich sind, im Sinne des Patienten- und Mitarbeiterschutzes eingestellt worden. Sobald es die Lage- und Risikoeinschätzung wieder zulasse, würden alle Operationen und Untersuchungen nachgeholt.