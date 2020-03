Von Hilko Raske

Herford (WB). Kontakte meiden, möglichst zuhause bleiben – dass vielen Menschen in Zeiten der Corona-Pandemie die Decke auf den Kopf fällt, ist verständlich. Diese Ausnahmesituation kann aber zum Nährboden für Konflikte werden. So befürchtet die „Frauenberatungsstelle Herford und Notruf“, dass es verstärkt zu Fällen von häuslicher Gewalt kommt.

„Wenn Menschen auf sehr engem Raum über einen größeren Zeitraum zusammenleben, wächst einfach die Wahrscheinlichkeit, dass sich Konflikte häufen“, sagt Gerlinde Krauß-Kohn, Leiterin der Beratungsstelle in der Rennstraße in Herford. Sollte die erzwungene häusliche Quarantäne länger anhalten, würden die Fallzahlen häuslicher Gewalt zunehmen, so ihre Sorge.

In der Regel seien dabei Frauen die Betroffenen. Kinder würden bei häuslicher Gewalt immer in Mitleidenschaft gezogen – ob selber als Gewaltopfer oder als Zeugen.

Telefonische Sprechzeit ausgeweitet

Noch sei diese Situation im Kreis Herford nicht eingetreten. „Wir haben aber vorsichtshalber unsere telefonischen Sprechzeiten ausgeweitet“, informiert Krauß-Kohn. Ein persönliches Aufsuchen in der Beratungsstelle habe man jedoch mit Blick auf die aktuelle Lage stark eingeschränkt.

Doch wie verhält man sich richtig, wenn man merkt, dass ein Streit zuhause eskaliert? Generell könne man kein Patentrezept geben. „Ganz wichtig: auf Abstand gehen, auch innerlich, und nicht jeden Konflikt hochkochen lassen“, empfiehlt die Leiterin der Beratungsstelle.

Polizei kann Wohnungsverweise aussprechen

Ihre Bitte an Nachbarn, die Zeugen eines Streites werden: „Sollten Sie mitkriegen, dass direkt nebenan eine Auseinandersetzung zu eskalieren droht, besteht die Möglichkeit, die Polizei zu informieren.“ Die könne einen Wohnungsverweis aussprechen, wenn eine Gefährdung vorhanden ist.

Wenn sich Frauen in einer solchen Lage an die Beratungsstelle wenden, erhalten sie Tipps, wie sie weiter damit umgehen können. „Das kann ein Wohnungsverweis sein, aber auch eine Anzeige.“

Es gehe der Beratungsstelle nicht darum, dass sich Frauen von ihren Partnern trennen – „dass Menschen ungeduldig werden und sich auch streiten, ist ja nichts Unnatürliches“. Vielmehr wolle man erreichen, dass die betroffenen Frauen und Kinder in Sicherheit wären.