Von Bernd Bexte

Für einige Kunden scheine die richtige Frisur in Krisenzeiten offenbar wichtiger zu sein als die eigene Gesundheit und die anderer. „Zahlreiche Kunden rufen auch ihren Friseur an und bitten ihn, nach Hause zu kommen.“

Kraußlach und die Friseurinnung Wittekindsland wenden sich deshalb mit einem Appell an die Öffentlichkeit. Seit Sonntag sind per Verfügung des Landes Dienstleistungen untersagt, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zum Kunden nicht eingehalten werden kann. Aufgrund der Vielzahl der Kundenanfragen bittet die Innung „ausdrücklich von Kontaktaufnahmen zwecks Vereinbarung von Hausbesuchen oder ‚privaten‘ Terminen im Salon abzusehen“.

Viele Frisöre melden Kurzarbeit an

Die Sorge um die Gesundheit der Kunden und Mitarbeiter habe auch im Friseur- und Kosmetikhandwerk einen großen Stellenwert. Betroffen sind übrigens auch Nagelstudios, Tätowierer und Massagesalons.

Welche Blüten die Not um die Frisur treibt, berichtet Kraußlach kopfschüttelnd. „Da klingeln Leute bei ihrem Friseur an und bitten ihn um eine Haartönung. Er oder sie solle die mal eben in der Schale anrühren. Man wolle die dann mit nach Hause nehmen und selbst auftragen.“ Vor dem Schließungserlass sei in einem Salon eine Frau mit einem Beatmungsgerät erschienen. „Da sind dann alle erst mal rausgelaufen.“

Es sei ja schön, wenn die Kunden die Dienste der Friseurinnen und Friseure wertschätzten. „Aber irgendwann ist auch mal Schluss. In diesen Zeiten sollten wir zunächst auf unsere Gesundheit achten“, sagt Kraußlach. Es sei gut, dass das Land so konsequent entschieden habe, meint der Vlothoer. Seine Innung vertritt knapp die Hälfte der kreisweit etwa 280 Friseurbetriebe.

Die sind von der Sperrung schwer gebeutelt, viele haben bereits Kurzarbeit angemeldet. „Bei aller wirtschaftlichen Not: Wer als Friseur jetzt Hausbesuche macht, handelt völlig verantwortungslos“, sagt Torsten Arend (Haarkonzept, Bügelstaße). Er telefoniere gerade seine Stammkunden ab, um Termine umzulegen. „Aber wann es wieder los geht, wissen wir ja alle nicht.“

Mutige können selbst Hand anlegen

So handhabt es auch Sabine Frotscher (Friseur „Im alten Motorenhaus“, Engerstraße), auch sie sitzt wegen Terminverschiebungen viel am Telefon. „Aber Anfragen für Hausbesuche in dieser Zeit finde ich ganz schön frech.“

Doch was können Menschen tun, die sich im vermeintlichen Frisurnotstand befinden? „Einfach wachsen lassen und warten bis die Krise vorbei ist“, sieht es Friseurmeister Kai Flagmeier von der Komturstraße pragmatisch.

Obermeister Kraußlach rät zu mehr Gelassenheit und Mut – gerade was Tönungen anbelangt: „Zeigt Euren Haaransatz, dann sieht man auch, wie wichtig der Friseur ist“, sagt er mit einem Lächeln. Die ganz Mutigen könnten natürlich auch selbst Hand anlegen, „das bringt sicherlich so manche Überraschung“.