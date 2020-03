Dieses Spruchband hängt seit Dienstagabend an der Parkhaus-Fassade des Klinikums Herford. Foto: Moritz Winde

Herford (WB/mor). Starke Aktion der Fans des Herforder Eishockey-Vereins (HEV): Auf einem XXL-Spruchband am Parkhaus des Klinikums danken sie den Mitarbeitern des größten Krankenhauses im Kreis für ihren Einsatz.

„Was wohl ohne Euch los wäre – Ihr verdient Respekt und Ehre“, steht in dicken schwarzen Lettern auf dem geschätzt etwa zwölf Meter langen roten Transparent.

Auf der Facebook-Seite des Vereins schreiben sie: „Danke an alle Ärzte, Pfleger, Sanitäter! Ihr seid die, die nicht einfach zuhause bleiben können und sich sogar noch den Gefahren aussetzen müssen! Bleibt gesund!“

So viel Zuspruch in Zeiten der Corona-Krise kommt natürlich gut an: „Wir freuen uns riesig über die Wertschätzung unserer Arbeit“, sagt Klinikums-Sprecherin Monika Bax.