Herford (WB). „Insgesamt ist die Lage in Herford ruhig. Die meisten Bürger halten sich an die Vorgaben anlässlich der Corona-Krise und machen das Beste daraus“, konstatiert Bürgermeister Tim Kähler. Es seien allerdings fünf Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen zu großer Gruppen veranlasst worden. Zudem sei bei drei Märkten bei der Zugangskontrolle nachgebessert worden.

Die Bedarfe bei der Kinderbetreuung seien nach wie vor überschaubar. „Wir gehen allerdings davon aus, dass sich die Zahl in der nächsten Woche erhöht. Bei Gebühren nach KAG können wir nicht schieben, wir werden allerdings Stunden, wenn es gewünscht ist“, informiert Kähler weiter.

Der Termin der Kommunalwahl steht nach wie vor fest. In einem Gespräch mit den Landräten wurde jedoch seitens des Ministeriums geäußert, das möglicherweise die Meldefrist verlängert werden könnte, so der Bürgermeister. Die neue Citymanagerin hat zusammen mit der Kaufmannschaft das Thema Internet aufbereitet. Ein entsprechender Hinweis ist auf der Homepage der Stadt zu finden. In der Verwaltung werden sukzessive weiter Home-Arbeitsplätze aufgebaut, wo es sinnvoll erscheint, so Kähler.