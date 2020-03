Die Wellteam-Gruppe hat für ihre drei Standorte in Herford und Löhne wegen der Corona-Krise ab Anfang April Kurzarbeit angemeldet. Foto: Oliver Schwabe

Herford (WB). Der Verpackungshersteller Wellteam meldet wegen der Corona-Krise für seine drei Standorte in Herford und Löhne ab Anfang April Kurzarbeit an. Betriebsbedingte Kündigungen seien in der aktuellen Krise damit ausgeschlossen, teilte Wellteam-Geschäftsführer Sieghard Schöneberg mit.