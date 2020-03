Rehe, die in Panik fliehen, gefährden Autofahrer. Derzeit brauchen Wildtiere viel Ruhe, weil die Setz- und Brutzeit begonnen hat. Wer in der Natur unterwegs ist, sollte Rücksicht nehmen. Foto: Franzeck

Eine besondere Verantwortung kommt deshalb in diesen Tagen Hundehaltern zu, die beim Gassi gehen auf den vorgesehenen Wegen bleiben und ihre Tiere unbedingt anleinen sollten. Darauf weist Tierschützer Peter Franzeck aus Herford hin.

Vor wenigen Tagen konnte er nahe des Rüterweges eine Situation beobachten, bei der eine unachtsame Spaziergängerin mit ihrem Hund sieben Rehe aufscheuchte, die daraufhin panisch Richtung Straße flohen.

„Schnell kann durch so ein unüberlegtes Verhalten ein vermeidbarer Wildunfall mit Verletzten oder gar Toten entstehen“, warnt Franzeck und bittet alle, die gerne in der Natur unterwegs sind in dieser Zeit um besondere Rücksicht, denn: „Wildtiere brauchen Ruhe und haben nur noch wenig Rückzugsräume.“