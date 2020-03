Von der Onlinebestellung über die Telefon-Hotline bis hin zur Lieferung an die Haustür: Es gibt viele Möglichkeiten, nach wie vor für die Kundschaft erreichbar zu sein. Zum Beispiel die Herforder Buchhandlung Otto: „Im Coronabetrieb“ steht auf der Internetseite der Buchhandlung. Wie Otto, so machen derzeit viele Einzelhändler im Kreis Herford auf ihr Online-Angebot aufmerksam. Und wie der Buchhändler, so bieten in Zeiten des Coronavirus auch andere Unternehmen die Zustellung der Ware in kurzer Zeit an.

So wie beispielsweise das Schuhhaus Tscheche an der Bäckerstraße. „Wir bieten auch die kontaktlose Übergabe der Ware an“, sagt Inhaber Nicolas Tscheche. Die bestellten Schuhe werden dann einfach auf der Türschwelle abgelegt. Die vertragliche Abwicklung und Zahlung der Bestellung läuft über den Partner schuhe.de.

