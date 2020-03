Von Kathrin Weege

Herford (WB). Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat empfohlen, mehr Abstriche bei möglichen Corona-Erkrankten zu machen. Das bisherige Kriterium, dass Patienten für einen Corona-Test in einem Risikogebiet gewesen sein müssen, entfällt. Mehr Tests – die sollen auch im Kreis Herford umgesetzt werden. „Unsere Abstrichstelle am H2O und auch das Labor – wir arbeiten mit Krone zusammen – haben noch Kapazitäten. Aktuell nehmen wir im Schnitt 120 Proben am Tag“, sagt Andreas Henke von der Pressestelle des Kreises Herford. Nur an Sonntagen sei deutlich weniger los – vergangene Woche waren es lediglich 26 Abstriche. „Es bleibt aber dabei, dass nur kommen darf, wer vom Hausarzt geschickt wurde. Es liegt also weiter im Ermessen der Mediziner“, so Henke.