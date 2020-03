Herford (WB/bex). Atemschutzmasken und Schutzkleidung sind in diesen Tagen Mangelware – dabei wären sie so wichtig. Dieser Notstand treibt Dr. Henning Fischer (67) um. Der Allgemeinmediziner, der bis Ende des vergangenen Jahres an der Scharnhorststraße praktizierte, hat sich deshalb an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gewandt.

„Warum haben Sie und die Bundesregierung versäumt, ausreichend Schutzkleidung, Masken und Handschuhe zu bunkern, obwohl eine Pandemie sicher vorhersehbar war?“, schreibt der Arzt im Ruhestand in einem Fax an den Minister aus dem Münsterland. Und ob es nicht an der Zeit sei, dass Spahn sich bei allen entschuldige, „die jetzt an vorderster Front ohne ausreichenden Schutz ihre Gesundheit und ihr Leben riskieren müssen, weil Sie Ihren Job nicht gemacht haben“, fragt er in deutlichen Worten.

Für alle möglichen Szenarien werde Vorsorge getroffen, aber hier sei die Einlagerung dringend benötigten Schutzmaterials verschlafen worden, ergänzt Fischer im Gespräch mit dieser Zeitung. „Wir sind dramatisch schlecht versorgt.“ Die Diskussion über fehlende Schutzkleidung schlage in Arztforen hohe Wellen.

„Es wurde viel Material versprochen, aber es kommt nix“, sagt Fischer. Gerade in Herford, wo Kollegen wie er keinen Nachfolger für die Praxis gefunden hätten, müssten immer weniger Allgemeinmediziner immer mehr Patienten versorgen.

Wie berichtet, klagen Ärzte vor Ort, aber auch andere Beschäftigte in Heil- und Gesundheitsberufen über Engpässe bei der Schutzausrüstung.