Herford (WB/KaWe). Bürgermeister Tim Kähler hat sich Freitagabend erneut mit einer Videobotschaft an die Herforder gewandt und sich vor allem für die gute Disziplin bedankt, mit der sie sich an die Maßnahmen in der Corona-Krise – wie das Einschränken der Sozialkontakte – halten.