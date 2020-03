Eine hilfreiche Idee, die Ausbilderin Marion Föste letzte Woche auch direkt mit ihren Schützlingen in die Tat umsetzte. Durch einen Schlitz kann man zwischen zwei Stofflagen eine weitere Einlage individuell einsetzen. Waschbar ist der Mundschutz auch. Zunächst wurde ein Prototyp erstellt, jetzt geht die Produktion in Serie.

Interesse bei Pflegeeinrichtungen groß

„Für ein Herforder Physiotherapiezentrum fertigen wir aktuell Masken. Und weitere Anfragen kommen zurzeit täglich. Es ist ein tolles Gefühl, wenn wir helfen können“, erklärt Marion Föste. Vor allem das Interesse bei Pflegeeinrichtungen sei groß – und die Bugatti-Azubis seien motiviert, weiterzumachen.

Bei der Firma Wilvorst, die mehrheitlich zur Bugatti-Holding gehört, werden bereits seit vergangenem Mittwoch in der Produktion in Northeim rund 50.000 Mundschutzmasken pro Woche genäht. Auch die Produktion von Schutzkitteln sei mittlerweile in der Planung, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.