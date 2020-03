Von Stephan Rechlin

Vincents Eltern haben lange nach einer Schule gesucht, die ihren Sohn so behutsam und gezielt fördern kann wie die Sonnenhellwegschule im Stadtbezirk Schildesche. Sie arbeitet mit der Waldorf-Pädagogik, lässt Kinder unter anderem lange mit Ton arbeiten, setzt Eurythmie ein, also die Umsetzung von Gefühlen in Tanz. Mutter Claudia-Luise Raukohl: „Vor allem aber ist Vincent an der Schule angekommen. Er erzielt dort Fortschritte, weil er sich wohl fühlt.“ So geht es auch Annabell Barkmin aus Vlotho und Pia-Sophie Rucha aus Herford. Ihre Mutter Martina Wosch-Rucha kann sogar ärztlich nachweisen, dass der erzwungene Wechsel ihrer Tochter an eine andere Schule bereits erzielte Lernfortschritte massiv gefährden würde.

Einwand des Landesrechnungshofes

Doch die Fahrtkostenverordnung des Landes sieht keine pädagogischen Einwände vor. Seit 2005 wurde der Schülerspezialverkehr während der Unterrichtszeiten für alle Kinder vom Land übernommen. Zum neuen Schuljahr soll diese Regelung nur noch für Sonnenhellweg-Schüler aus Bielefeld gelten. Das Land kommt damit einem Einwand des Landesrechnungshofes von 2019 nach.

Ein Drittel der 142 Sonnenhellwegschüler kommt jedoch aus umliegenden Kreisen. Sollten sie tatsächlich allesamt im kommenden Schuljahr auf eine andere Förderschule wechseln müssen, wird Schulvorstand Thomas Freiwald Lehrer entlassen, darunter einige in Ausbildung. Freiwald: „Übers Geld greift das Land in die freie Schulwahl ein.“ Denn Schulen für geistig behinderte Kinder, die nach der Waldorf-Pädagogik arbeiten, gebe es in Nachbarkreisen nun einmal nicht. „Bei uns können die Schüler bis zum 25. Lebensjahr bleiben, bevor sie in eine Werkstatt oder ein anderes, integratives Unternehmen wechseln. In anderen Schulen ist spätestens mit 23 Jahren Schluss,“ sagt Freiwald.

Eltern hoffen auf Bestandsschutz

Eltern und Lehrer der Schule hoffen auf eine einjährige Übergangsfrist und Bestandsschutz für die älteren Kinder. In der Zwischenzeit wolle die Schule einen eigenen Fahrdienst organisieren. Ältere Kinder sollen zudem lernen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln selbst zur Schule zu kommen. „Aber das braucht Zeit“, sagt Freiwald. Das Problem werde eigentlich auch dadurch gemindert, dass die meisten jüngeren Schüler inzwischen nur noch aus Bielefeld kämen. Jetzt sei die Bezirksregierung am Zug. Doch die beharre auf strikte Einhaltung der Fahrtkostenverordnung.