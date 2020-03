Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Morgen des 28. November vergangenen Jahres gut ein Dutzend Häuser und Wohnungen in den Kreisen Herford und Lippe gestürmt, unter anderem an der Lockhauser Straße in Herford. Jetzt sind die ersten drei Männer angeklagt. Foto: WB

Von Bernd Bexte

Herford/Bünde/Löhne (WB). Es geht um Drogenhandel im großen Stil, der jetzt von mehreren Strafgerichten in der Region aufgerollt werden soll: Die groß angelegte Razzia vom vergangenen November wird die Justiz in den kommenden Monaten weiterhin umfänglich beschäftigen. Unter anderem wird dann auch der Betrieb einer Marihuana-Plantage im Löhner Kaiser-Center strafrechtlich zu bewerten sein. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld hat in diesem Gesamtkomplex die ersten drei Männer angeklagt.

Wie berichtet, hatten Spezialeinsatzkräfte der Polizei am Morgen des 28. November gut ein Dutzend Häuser und Wohnungen in den Kreisen Herford und Lippe gestürmt , unter anderem an der Lockhauser Straße in Herford. Drei Männer wurden nach der Razzia wegen des Verdachts des Drogenhandels mit nicht geringen Mengen in Untersuchungshaft geschickt.

Beim ersten Prozess, der am 28. April vor dem Amtsgericht Herford beginnen soll, wird ein 26 Jahre alter Mann aus Löhne auf der Anklagebank vor dem Schöffengericht sitzen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung hatte die Polizei an jenem Tag im November etwa ein halbes Pfund Marihuana und 80 Gramm Kokain sichergestellt. Der gebürtige Litauer sitzt derzeit in der JVA Münster in U-Haft. Die Drogen soll er von dem mutmaßlichen Haupttäter, einem 32 Jahre alten Herforder, erhalten, portioniert und weiterverkauft haben.

Mit weiteren Anklagen zu rechnen

Der Herforder, der in der JVA Detmold in U-Haft ist, wird sich wegen der schwerer wiegenden Vergehen vor dem Landgericht Bielefeld verantworten müssen. „Er soll 18 Mal mit nicht geringen Drogenmengen gehandelt haben“, sagt Oberstaatsanwalt Martin Temmen, Sprecher der Anklagebehörde. Es geht um mehr als 13 Kilo Marihuana und 1,7 Kilo Kokain sowie Amphetaminen, mit denen er seinen Kompagnon aus Löhne versorgt haben soll. Zudem hat er laut Anklage Mittäter angestiftet, im Löhner Kaiser-Center eine Marihuana-Plantage anzulegen. Im vergangenen April hatte die Polizei das Sport- und Freizeitzentrum gestürmt und dort eine professionelle Drogenplantage entdeckt. Nach HK-Informationen sollen mehr als 1000 Pflanztöpfe auf dem Dachboden und im Keller des Komplexes sichergestellt und zwei Männer verhaftet worden sein.

So ist auch ein 33-jähriger Bünder wegen des Drogenanbaus im Kaiser-Center vor dem Landgericht Bielefeld angeklagt. Zudem wird sich der aus der ehemaligen UdSSR stammende Mann wegen des Handels mit Drogen in nicht geringen Mengen in sechs Fällen verantworten müssen. Er sitzt derzeit in U-Haft. „Dies sind die ersten Anklagen zu diesem Gesamtkomplex, es ist mit weiteren zu rechnen“, sagt Temmen. Termine zu den beiden Anklagen vor dem Landgericht stehen noch nicht fest.

Umstrittene Garagentor-Gestaltung

Ein besonderes Augenmerk hatte die Polizei bei der Razzia im November auf das Haus an der Lockhauser Straße gelegt. SEK-Kräfte brachen Fenster und Haustür auf, warfen Blendgranaten. Das vehemente Vorgehen hatte möglicherweise mit dem Garagentor des Hauses zu tun: Das zeigt die Silhouette eines bewaffneten Kämpfers mit kurdischer Flagge in der rechten Hand. Bis 2017 hielt er noch eine Fahne der kurdischen YPG-Miliz, wie ein Foto zeigt, das dieser Zeitung vorliegt.

Der Bielefelder Staatsschutz ermittelte wegen dieses Emblems. Vorwurf: Verstoß gegen das Vereinsgesetz. Denn es sei „zunächst grundsätzlich davon auszugehen, dass es sich bei der YPG um eine Organisation der verbotenen PKK handelt“, hatte der Staatsschutz auf Anfrage mitgeteilt.

Es lägen jedoch inzwischen Gerichtsentscheidungen vor, die eine Strafbarkeit verneint hätten. Verdachtsfälle würden deshalb an die Staatsanwaltschaft zur Prüfung abgegeben. Die hatte ab August 2017 ermittelt. Der Garageninhaber habe allerdings „die Entfernung des Symbols“ zugesagt, teilte der Staatsschutz mit – was dann auch umgehend geschehen sei.