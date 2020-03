Von Stephan Rechlin

Kämmerer Matthias Möllers – gleichzeitig Leiter des Corona-Krisenstabes im Rathaus – kann derzeit nicht mit Zahlen dienen: „Konkrete Berechnungen liegen noch nicht vor. Natürlich ist aber zu erwarten, dass angesichts der Lage insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen zurück gehen werden.“ Halbwegs präzise Prognosen seien aber angesichts der Unsicherheit über die Entwicklung der Lage im Moment nicht möglich.

Elternbeiträge fallen weg

Bis zum 15. Mai melden Unternehmen an, welche Steuer-Vorauszahlungen sie an die Stadt leisten werden. Spätestens dann wird Möllers genauer sagen können, wie viel er von den eingeplanten 50,5 Millionen Euro im Jahr 2020 tatsächlich verbuchen kann. Mit 27,2 Millionen Euro sind die Einnahmen aus der Einkommenssteuer in Herford verhältnismäßig niedrig angesetzt, doch auch auf dieser Position drohen Einbußen. Für die genauen Zahlen interessieren sich auch Bund und Land, die über einen finanziellen Rettungsschirm für die Kommunen beraten, ohne weiter mitzuteilen, woher sie dieses Geld denn nun wieder nehmen wollen.

Ungewiss ist auch, wie teuer der Verzicht auf Kita- und OGS-Gebühren wird. Die Stadt Gütersloh (100.000 Einwohner) rechnet mit einer halben Million Euro weniger Einnahmen – dann mögen es in Herford vielleicht 350.000 Euro werden. Ob der Kreis Herford mit einer Umlage von 44,2 Millionen Euro zurechtkommen wird, ist auch ungewiss.

Nicht viele Rücklagen

In allen Kreisen Ostwestfalen-Lippes wird mit steigenden Anträgen auf Grundsicherung gerechnet; der Kreis Herford wird zudem Verluste seines Klinikums ausgleichen müssen, das für Corona-Einsätze auf geplante Operationen verzichtet. Aus dem Kreis war dazu bisher keine Stellungnahme zu bekommen.

Viel Speck hat die Stadt Herford nicht an den Hüften, um die Corona-Rückschläge zu verdauen. Die 17 Millionen Euro hohe Rücklage geht größtenteils bereits dafür drauf, die 2020 und 2021 im normalen Haushalt eingeplanten Defizite von zusammengerechnet 14 Millionen Euro auszugleichen.

Die politisch spannende Frage wird also lauten, ob die in diesem Jahr 97,2 Millionen Euro hohen Investitionen in den Bildungscampus, die Innenstadt-Entwicklung, in Kitas, Schulen , den ÖPNV-Entwicklungsplan, in Sport- und Freizeitplätze angetastet werden sollen, um laufende Kosten bezahlen zu können. Ach ja, und dann gab es da noch die Idee von einem OWL-Campus, über den im März beraten werden sollte.