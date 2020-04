Von Lars Krückemeyer

Herford (WB). Ohne Leute wie Rolf Erbes wäre es um viele Vereine schlecht bestellt. Er war bei der SG FA Herringhausen-Eickum im besten Sinne ein Mädchen für alles, ein Original. Er half an Spieltagen in der Bewirtung aus, kümmerte sich um die Platzanlage und engagierte sich besonders in der großen Jugendfußballabteilung des Vereins – ohne viel Aufhebens um seine Person.