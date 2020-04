Herford (WB/KaWe). Ihre Petition mit Forderung auf Selbstbestimmung, ob man an den Abiprüfungen im Mai teilnehmen möchte oder lieber ein Durchschnittsabitur erhält, läuft im Internet. Inzwischen haben bei der von Thekla Koranashvili und Colin Wilke gestarteten Aktion 518 Bürger unterzeichnet. Gleichzeitig haben sich die beiden Schüler des Friedrichsgymnasiums mit ihrem Anliegen an die Kultusminister der Länder gewandt.

Jetzt gab es eine erste Reaktion. „Stefanie Hubig, Ministerin für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz (SPD), hat uns geantwortet. Ich bin allerdings sehr enttäuscht, das in dem Schreiben gar nicht auf unser Anliegen eingegangen wurde. Es wurde lediglich noch einmal die Sichtweise der Politiker dargelegt“, kritisiert die Schülerin.

Antwort von Hubig

So teilt ein Mitarbeiter im Auftrag von Hubig mit: „Die Corona-Pandemie stellt die Kultusministerkonferenz und die einzelnen Bildungsverwaltungen vor große Herausforderungen, zumal die weiteren Entwicklungen derzeit noch gar nicht abgesehen werden können. Ihre Sorgen und Befürchtungen um die diesjährigen Abschlussprüfungen sind sehr gut nachvollziehbar.“

Weiter heißt es in dem Schreiben an die zwei Herforder: „Wir sind überzeugt, dass unsere Absicht, die Prüfungen zunächst einmal wie geplant durchzuführen, auch zu einer Entlastung aller Beteiligten beitragen kann – selbst in dieser Ausnahmesituation.“

