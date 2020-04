Herford (HK). Eine Vielzahl von Verstößen hat die Polizei am Samstag nach einem Unfall an der Elverdisser Straße festgestellt. Dort hatte ein 33-Jähriger um 10.15 Uhr mit seinem Pkw in der Vorbeifahrt ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug gestriffen.