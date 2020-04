In Höhe des Sennefriedhofes in Bielefeld kam einem Streifenwagen der Polizei am vergangenen Freitag um 13.50 ein VW Golf entgegen, dessen komplette Beleuchtung zerstört war. Zudem waren frische Unfallspuren an der Front und dem Heck zu erkennen. Die Beamten hielten den Wagen an.

Bei der Kontrolle äußerte der 26-jährige Fahrer aus Herford, er hätte mit seinem VW Golf irgendwo auf der Autobahn 2 einen Unfall gehabt. Einen genauen Unfallort konnte er den Beamten jedoch nicht benennen. Die Polizisten rochen in dem Gespräch Alkohol. Der 26-Jährige gab zu, Spirituosen konsumiert zu haben. Als die Beamten ihm eine Blutprobe ankündigten, weigerte sich der Mann, in den Polizeiwagen einzusteigen. Die Polizisten legten dem Herforder Handfesseln an und schoben ihn in den Polizeiwagen.

Auch auf der Wache leistete er Widerstand und versuchte sich selber zu verletzten. Bei der Blutentnahme durch den Polizeiarzt hielten Polizeibeamte ihn an Armen und Beinen fest. Trotz intensiver Suche konnten die Polizisten die Unfallstelle nicht ausfindig machen. Sie bittet Zeugen, sich zu melden.