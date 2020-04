Mama Sabine (38) und Papa Robin (39) müssen allerdings zugeben, dass – trotz der großen Liebe zu ihren Liebsten – ihre Nerven ab und an stark strapaziert werden. Kein Wunder: Müssen die beiden Kinder Erik (4) und Johanna (6) doch seit drei Wochen permanent betreut werden und nebenbei müssen die Eltern im Home-Office ihre Jobs erledigen.

So lange schon sind Kitas und Schulen bereits dicht. „Die Kleinen merken natürlich, dass etwas nicht stimmt. Sie vermissen vor allem den gewohnten täglichen Ablauf – und natürlich ihre Freunde“, sagt Robin Flohr, der als Quartiersmanager für die Stadt Minden arbeitet. Da fließt bei den Kids auch mal die ein oder andere Träne.

Wie erleben Sie die Krise?

eit Wochen hat die Corona-Pandemie auch die Menschen im Wittekindskreis total im Griff. Der Alltag ist von vielen Einschränkungen geprägt. Wo eben noch hektische Betriebsamkeit herrschte, ist jetzt absoluter Stillstand. Es gibt aber auch viele Hoffnungsschimmer: Menschen, die einander unterstützen, spontane Hilfe organisieren. Beschreiben Sie uns, wie Sie die Corona-Krise er- und durchleben. Was hat sich im Alltag verändert, was hilft Ihnen, wie klappt es mit der Kinderbetreuung? Schicken Sie uns Ihren kurzen Bericht und ein Foto von sich in einer typischen Alltagssituation an: herford@westfalen-blatt.de