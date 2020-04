Von Stephan Rechlin

Dr. Tim Christopher Lendzian ist Leitender Notarzt im Kreis Herford: „Die Schläuche werden heutzutage nicht mehr gereinigt und desinfiziert. Stattdessen setzen wir seit einiger Zeit Einmalschläuche ein, die nach Gebrauch umgehend entsorgt werden.“ Diese Schläuche aber würden nicht in Deutschland, nicht in Europa, sondern in Asien produziert: „Der weltweite Bedarf ist enorm. Hier kommt nichts mehr an.“

„Auf Einmalhandschuhe verzichten“

Eng werde es in den Rettungswagen mittlerweile auch mit Atemmasken der in Kliniken eingesetzten Kategorien FFP2 und FFP3. Firmen und private Haushalte, die über solche Masken verfügten, mögen sie bitte dem Kreis Herford zur Verfügung stellen, damit sie in Krankenhäusern und im Rettungsdienst eingesetzt werden können: „Im normalen Alltag ergeben sie überhaupt keinen Sinn“, sagt der Chefarzt der Anästhesiologie im Lukas-Krankenhaus. Im Gegenteil: Durch das Ausatemventil würden die hochinfektiösen Viren, falls vorhanden, ja wieder an die Umgebung abgegeben.

Falls Bürger Symptome zeigten, sollten sie einen einfach genähten Mund- und Nasenschutz anlegen, wenn sie das Haus verließen: „Das reicht vollkommen aus.“ Und sie sollten auf Einmalhandschuhe verzichten: „Statt auf der Hand sind die Viren dann auf dem Handschuh, mit dem wieder alles andere berührt wird.“ Abstand halten und Händewaschen reichten aus.

Bünder Firma spendet

Von einer Bünder Firma sei dem Kreis bereits ein Satz Einmalschläuche für die Beatmungsgeräte gespendet worden. Lendzian: „Davon brauchen wir mehr.“

Ein Appell an Industrie und Einzelhandel, dem sich der Hausärzteverband Westfalen-Lippe anschließt: „Wir bitten die Unternehmen, die selbst Schutzmasken im Einsatz haben, die jedoch wegen der Corona-Krise geschlossen sind, um Unterstützung: Wenn Sie Schutzmasken vorrätig haben, die Sie erübrigen können, stellen Sie uns diese bitte zur Verfügung. Der Hausärzteverband verteilt sie dann an die Hausarztpraxen und regionalen Behandlungszentren vor Ort weiter“, erklärt Claudia Diermann, Geschäftsführerin der Hausärztlichen Service- und Wirtschaftsgesellschaft des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe.

Der Aufruf richte sich an große und kleinere Unternehmen wie Nagelstudios, Tattoo-Studios, Lackierer oder Schreiner – kurz an alle, die womöglich noch Schutzmasken vorrätig haben, die sie aktuell aber nicht benötigen: „Der Bedarf ist riesig, der Nachschub schleppend,“ sagt Diermann. Der Hausärzteverband möchte Ärzte und ihre Praxisteams vor Ort unterstützen, damit sie die Versorgung der Patienten in dieser Ausnahmesituation weiter bestmöglich leisten können. Diermann: „Das ist nur möglich, wenn sie sich selbst schützen können.“