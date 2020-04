Die Gesamtzahl stieg auf 267 bestätigte Corona-Fälle an (Stand Donnerstagmittag, 9. April). Gegenüber dem Vortag kamen neun neue Fälle dazu. Inzwischen gelten 118 (110 am 8. April) Personen wieder als gesund, sodass die Zahl der aktuellen Infektionen bei 146 (147 am 8. April) liegt.

Von diesen 146 infizierten Personen aus dem Kreisgebiet stammen 62 aus Herford, die anderen Personen verteilen sich auf Bünde (26), Löhne (11), Kirchlengern (10), Enger (8), Hiddenhausen (9), Rödinghausen (5), Vlotho (5) und Spenge (10). 19 infizierte Personen mit Wohnsitz im Kreis Herford sind derzeit in stationärer Behandlung.