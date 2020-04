Von Hartmut Horstmann

Die Initiative für den Kurzauftritt geht zurück auf den früheren NWD-Posaunisten Manfred Dunst. Sein 88-jähriger Vater, der selbst Musiker war, wohnt in dem Altenheim. Weil der Sohn weiß, wie sehr Musik die Herzen der Menschen bewegt, wollte er seinem Vater eine Freude machen. Vier Musiker der NWD folgten ihm gerne in seinem Ansinnen – und so konnte das nicht einmal vierminütige Minikonzert in Angriff genommen werden. Dass er damit gegen das Versammlungsverbot verstoßen würde, war dem Initiator nach eigenen Angaben nicht klar. Er kannte dessen Bestimmung, sagt aber: „Wir haben nicht gemeinsam geprobt, wir sind wie fünf Einzelpersonen getrennt angereist, wir haben den Sicherheitsabstand eingehalten und wir sind danach sofort wieder weggefahren. Ich dachte, damit fallen wir nicht unter das Versammlungsverbot.“

Kähler meldet sich

Doch Bürgermeister Tim Kähler habe die Musiker nach dem Zeitungsartikel darauf hingewiesen, diese Auftritte bis auf Weiteres zu unterlassen, sagt Dunst. Dabei verweise das Stadtoberhaupt nicht nur auf das Versammlungsverbot, sondern auch auf die Vorbildfunktion der Musiker. Ein Nachahmungseffekt solle verhindert werden.

Dunst, der sich auch wegen seines Vaters intensiv mit dem Corona-Virus beschäftigt, hat volles Verständnis für den Einwand. Er habe sich auch in einem Schreiben an Tim Kähler entschuldigend vor seine früheren NWD-Kollegen gestellt. Zudem legt Dunst Wert auf die Feststellung, dass es eine Aktion einzelner Musiker war – und kein NWD-Projekt.

Für den Posaunisten steht fest, dass er alleine weitermachen und vor Altenheimen spielen will. Denn die coronabedingte Isolation beschäftigt ihn sehr. Manfred Dunst kennt das Lächeln im Gesicht seines Vaters, wenn bekannte Melodien erklingen. Und er weiß um den Segen der Musik. Erinnerungen werden freigesetzt, manche fangen leise an zu singen – da geht auch einem gestandenen Berufsmusiker das Herz auf.