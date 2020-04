Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Ein Leben für die Musik: Franz-Josef Gehrmann war gerade mal 14 Jahre alt, als er in seiner ersten Band spielte. Vier Jahre später – Mitte 1964 – wurde er Mitglied der Herforder Jaguars – jener Beat-Combo, in der die Söhne Carola Fraulis aktiv waren und nach der der legendäre Jaguar-Club benannt wurde.

„Ich musste zur Bundeswehr“

Und in dieser Rolle als ehemalige Jaguars sind Gehrmann und sein damaliger Mitstreiter Fred Müller jetzt als Zeitzeugen vor eine Filmkamera getreten. Befragt wurden sie von dem Bünder Filmemacher Norbert Kaase, der an einer Dokumentation über den Jaguar-Club arbeitet.

Der Musiktreff, bei dem sich Stars wie Jimi Hendrix oder The Who die Klinke in die Hand gaben, hatte seine beste und wildeste Zeit im späteren Kino Scala. Doch die Anfänge des von Carola Frauli betriebenen Clubs liegen im Schützenhof – und in diese Anfangszeit fallen auch die Jaguars. „In der Scala sind wir niemals aufgetreten“, sagt Franz-Josef Gehrmann, der seit vielen Jahren in Löhne lebt. Denn vor der Eröffnung der Scala im Januar 1966 hatte sich die Band bereits aufgelöst. „Ich musste damals zur Bundeswehr“, sagt heute 74-Jährige, der zu den Gitarristen der Band zählte, aber auch nicht von Anfang an dabei war.

Von Auftritt zu Auftritt

Als Teenager hatte er in der Band der heimischen Musiker-Legende Mike Warner begonnen. Das war Anfang der 60er und Gehrmanns Familie wohnte in Bielefeld. Konflikte gab es nicht, die Eltern unterstützten die musikalischen Ambitionen ihres Sohnes sogar: „Da die Konzerte oft am Nachmittag stattfanden, war es auch wegen der Zeiten in Ordnung.“

Dann kam der Tag, an dem Carola Frauli, ihr Lebensgefährte Horst Buchholz und ihre Söhne in einem Badewannen-Ford vorfuhren. „Sie wollten wissen, ob ich Lust hätte, als Leadgitarrist in ihrer Band mitzumachen.“ Und Gehrmann hatte Lust. Mitte 1964 begann eine intensive Zeit bei den Jaguars, die Wochenenden waren ausgebucht – und stressig.

Sehr beliebt waren damals Mini-Festivals oder Gemeinschaftskonzerte mit drei Bands. Waren die Jaguars im Schützenhof mit ihrem Auftritt durch, ging es weiter nach Bielefeld – Johannisberg und Eisenhütte hießen die dortigen Lokalitäten. Und wer dort fertig war, fuhr ebenfalls zum nächsten Auftritt. „Die Bands sind immer rotiert“, erläutert Franz-Josef Gehrmann. Als Highlight seines Konzertlebens betrachtet der ehemalige Fachhochschullehrer den gemeinsamen Auftritt mit den Kinks in der Bremer Stadthalle.

Bis heute musikalisch aktiv

Bei den meisten Stücken, die die Jaguars spielten, handelte es sich um Coverversionen, darunter viele von den Shadows. Auch zwei bis drei selbst geschriebene Stücke habe die Band im Programm gehabt, sagt der Gitarrist, der wegen der Bundeswehr nach anderthalb Jahren aufhörte.

Die Scala als Auftrittsort blieb den Jaguars infolge der Auflösung verwehrt. Ein paar Konzerte hat Franz-Josef Gehrmann dort als Besucher erlebt, schlug aber musikalisch nach seiner Bundeswehr-Zeit eine andere Richtung ein: „Ich habe angefangen, Tanzmusik zu machen.“

Bis heute ist der 74-Jährige aktiv, so kennen auch die Besucher des Bürgerzentrums HudL seine Auftritte als Alleinunterhalter. Wenn es die Zuhörer wollen, stimmt er auch das eine oder andere Lied aus den 60ern an – das Beatherz schlägt weiter.

Muss es auch, denn für den geplanten Film hat Gehrmann dem Regisseur versprochen, ein Lied oder eine Liedmelodie aus den 60ern einzuspielen. Welcher Song als Hintergrundmusik infrage kommt, steht noch nicht fest – vielleicht „The Last Time“ von den Stones, meint er. Die waren zwar nie im Jaguar-Club, aber die Stones gehen immer irgendwie.