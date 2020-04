Die brutale Tat ereignete sich am 7. November 2015 vor dem Herforder Bahnhof. Foto: Moritz Winde

Von Moritz Winde

Herford (WB). Fast fünf Jahre nach der Tat am Herforder Bahnhof ist die juristische Aufarbeitung des Falls endgültig abgeschlossen: Im so genannten Taxischläger-Prozess hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe die Revision der Verteidigung abgelehnt.