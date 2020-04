Herford (WB). Gleich zweimal ist an Ostern in der Grundschule Mindener Straße eingebrochen worden.

In der Zeit von Sonntag, 12. April, bis Dienstagmorgen, 14. April, um 7 Uhr wurden zwei Scheiben am Vorbau der Sporthalle beschädigt und herausgebrochen (auf dem Foto links). Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Täter dadurch in das Innere der Halle und benutzten anscheinend mehrere Sportgeräte für Aktivitäten.

Bereits am Freitag, 10. April, war es zu einem gleich gelagerten Einbruch gekommen. Auch hier wurden zwei Scheiben eingeschlagen, um in das Gebäude zu gelangen. Ob Gegenstände entwendet wurden, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Die Polizei Herford bittet Zeugen unter 05221/8880 um Hinweise zu den Taten.