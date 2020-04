Eine Mitarbeiterin hatte ihr Auto gegen 17.10 Uhr an der Lerchenstraße in Herford, etwa in Höhe der Hausnummer 9, abgestellt, um dort einen Patienten zu versorgen. Als sie nach zehn Minuten zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie den Diebstahl: Die Täter hatten die Beifahrerscheibe eingeschlagen und waren so ins Fahrzeuginnere gelangt. Neben der Tasche und den Handschuhen ließen die Unbekannten auch einen braunen Pullover mitgehen.

Die Polizei Herford ist auf der Suche nach Zeugen. Die Ermittler würden gerne wissen, wem im Bereich des Tatortes am Dienstagnachmittag etwas Verdächtiges aufgefallen oder wer mögliche Angaben zum Diebstahl machen kann. Hinweise nimmt die Kripo in Herford unter 05221/8880 entgegen.