Von Moritz Winde

Die dramatischen Schilderungen der 22-Jährigen gingen selbst erfahrenen Gerichtsbeobachtern unter die Haut. Immer wieder wurde die junge Frau von Weinkrämpfen geschüttelt. „Wenn man ein normaler Mensch ist, kann man so etwas doch nicht machen“, sagte sie schluchzend. Und weiter: „Meine Mama konnte nicht atmen, aus ihr strömte überall Blut. Für mich war sie schon tot.“

Die Sitzung vor dem Schwurgericht – eine mit hauptamtlichen Richtern und Schöffen besetzte Strafkammer, die für besonders schwere Straftaten zuständig ist – musste mehrfach unterbrochen werden. Die 22-Jährige drohte zu kollabieren, musste zeitweise medizinisch versorgt werden. Sie sei nur bereit auszusagen, wenn kein Blickkontakt zu ihrem Vater möglich sei, ließ sie über ihren Nebenklageanwalt ausrichten. Also wurde kurzerhand eine Sichtschutzwand aufgestellt.

Seit Mittwochmorgen wird dem 54-jährigen Imbissbetreiber aus Herford der Prozess vor dem Bielefelder Landgericht gemacht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Türken mit deutschem Pass versuchten Mord vor – aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen. Er schwieg zum Auftakt der Verhandlung, hörte den Worten seiner Tochter äußerlich regungslos zu.

Das Kreischen kam aus der Küche

Der Familienvater soll am Abend des 20. Oktober vergangenen Jahres ein Blutbad in dem Haus im Herringhauser Orthweg angerichtet haben. In der Küche soll er immer und immer wieder zunächst auf seine Frau (49) eingestochen haben. „Die Klinge des Messers war 20 Zentimeter lang. Durch die Wucht der Stöße wurde das Messer stark verbogen“, sagte Staatsanwalt Christoph Mackel.

Als die Tochter die kreischenden Schreie hörte, habe sie ihrer Mutter helfen wollen, sich zwischen ihre Eltern gestellt. „Ich kam in die Küche: Da sah ich ihn, wie er auf meine Mama einsticht. Er hat mich angeschaut – und weitergemacht. Überall war Blut, es spritzte nur so.“

Die beiden Frauen schafften es, vor ihrem Peiniger zu fliehen. Mit letzter Kraft retteten sie sich zu Nachbarn. Sie erlitten schwerste Stich- und Schlagverletzungen in Gesicht und Oberkörper. Die 49-Jährige schwebte in akuter Lebensgefahr, musste notoperiert werden. Ein Stich traf ihre Lunge. Noch während der Tat soll der Vater nach Angaben seiner Tochter gedroht haben: „Ihr sagt vor Gericht aus, ihr hättet mich um Geld betrogen.“

Lange Narbe im Gesicht der Ehefrau

Doch das Motiv könnte ein ganz anderes sein – und zwar gekränkte Ehre. Knackpunkt könnte vor einigen Jahren der Hauskauf gewesen sein, den die Familie ohne das Wissen des Vaters getätigt habe. „Das konnte er nicht akzeptieren. Er konnte nicht mehr über uns herrschen.“

Aus Angst vor ihm habe sie sich stets in ihrem Zimmer eingeschlossen, wenn ihr Vater zu Hause gewesen sei. Der 54-Jährige sei mehrfach gewalttätig gewesen, habe Todesdrohungen ausgestoßen. „Einmal sagte er zu meiner Mama, er werde ihr den Kopf abschneiden und zu meinem Bruder schicken.“

Die Ehefrau verweigerte die Aussage. „Ich habe meinem Mann in meinem Herzen.“ Die 49-Jährige ist ebenso wie ihre Tochter in psychologischer Behandlung. Zudem ist sie durch eine etwa zehn Zentimeter lange Narbe auf der rechten Gesichtshälfte entstellt.