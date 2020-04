Der Wertstoffhof der SWK an der Goebenstraße war gut vier Wochen zu. Ab Montag wird schrittweise wieder geöffnet. Foto: Moritz Winde

Herford (WB/ptr).Gut vier Wochen war der Wertstoffhof der SWK an der Goebenstraße in Herford für private Anlieferer geschlossen, am Montag, 20. April, soll er schrittweise wieder geöffnet werden.