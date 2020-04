Herford (WB). Der nächste Bauabschnitt der Salzufler Straße ist fertiggestellt: vom Rosengartenweg bis zum Siemes-Schuhcenter. Am Montag, 20. April, wird die Sperrung dieses Straßenabschnitts aufgehoben, es folgt stadteinwärts die nächste Sperrung vom Siemes-Schuhcenter bis zur Gesamtschule. Die Zufahrt zur Gesamtschule bleibt halbseitig frei. Die Jungfernstraße wird nun von der Salzufler Straße abgebunden, da deren Einmündung im neuen Ausbauabschnitt liegt. Das Siemes-Schuhcenter bleibt von der Bauvereinstraße kommend erreichbar.

Ab dem 20. April kann das Gewerbegebiet Waterfuhr an der Ernstmeierstraße nicht mehr in Richtung Innenstadt verlassen werden, da die Straße „Am Stadion“ Einbahnstraße bleibt und die Jungfernstraße zur Sackgasse wird. Mit Lkw kann das Gewerbegebiet dann nicht mehr aus Richtung Innenstadt erreicht werden, sondern nur über die Brunnenstraße. Pkw und Kleintransporter bis zu 3,5 Tonnen werden weiterhin von der Wiesestraße über die Straße „Am Stadion“ und die Dennewitzstraße zur Ernstmeierstraße in das Gewerbegebiet fahren können, und damit auch zum dortigen Edeka-Markt.

Fahrbahnmarkierungen aufgebracht

Der zeitgleiche Straßenausbau zwischen der Zufahrt zur Hochschule für Kirchenmusik und der ELAN-Tankstelle wird noch bis zum 15. Mai andauern.

Auf den fertiggestellten Straßenabschnitten sind inzwischen die Fahrbahnmarkierungen aufgebracht worden. Darunter sind auch die beidseitigen Schutzstreifen für den Radverkehr, auf denen das Parken nicht zulässig ist. Zum Parken können die neu angelegten Parkbuchten genutzt werden.