Von Hartmut Horstmann

Wie mehrfach berichtet, hatte die Stadt Herford zuvor ein Mini-Konzert, über welches im HK berichtet worden war, zum Anlass genommen, weitere Kurzauftritte zu untersagen. Initiator des Ständchens vor dem Heinrich-Windhorst-Haus war der frühere NWD-Posaunist Manfred Dunst, begleitet wurde er von vier Musikern des Orchesters.

Grund für das Verbot war der Verweis auf das coronabedingte Versammlungsverbot. Und tatsächlich gab es Anfang April eine Auskunft des Landes, wonach unter dieses Versammlungsverbot auch Konzerte von mehr als zwei Musikern vor Altenheimen fallen.

Kritik in den sozialen Medien

Vor allem in den sozialen Medien machte sich großer Protest breit. Von Herzlosigkeit und fehlendem Augenmaß war die Rede. Das HK wandte sich daraufhin an die Pressestelle des zuständigen Fachministeriums . Angesichts der besonderen Härten, unter denen Menschen in Altenheimen gerade leiden, verwies ein Pressesprecher hinsichtlich des Versammlungsverbots auf mögliche Ausnahmen.

Er kündigte an, das Ministerium werde sich mit den Behörden im Kreis Herford in Verbindung setzen. Dies ist offenbar geschehen – und so teilte die Stadt Herford am Freitag mit: “Nachdem das Land NRW seine Rechtsauffassung zum Auftritt von mehr als zwei Musikern vor Pflegeheimen verändert hat, hat Bürgermeister Tim Kähler sofort Kontakt mit der NWD aufgenommen.”

Bürgermeister wollen zuhören

Er freue sich, dass die NWD ab Mai im Kreisgebiet und darüber hinaus kleine Konzerte vor Alten- und Pflegeheimen geben wird, um die Bewohner zu erfreuen, sagt Kähler. Die kleinen Konzerte seien mit Landrat Jürgen Müller und den anderen Bürgermeistern im Kreis abgestimmt. Soweit es sich einrichten lässt, wollen die Bürgermeister bei den Konzerten dabei sein.

In Richtung Land fügt Kähler hinzu: „Ich hätte mich gefreut, wenn wir diese Rechtsauffassung vom Land NRW bereits bei unserer ersten Anfrage Anfang April erhalten hätten. Dann hätten wir schon über Ostern vielen Heimbewohnern eine Freude bereiten können.“

Auch anderen Musikgruppen in der Größenordnung von drei bis fünf Personen sind solche Klein-Konzerte erlaubt. Die Stadt Herford bittet die Interessierten um eine vorherige Abstimmung mit der Ordnungsabteilung.