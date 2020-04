Von Annika Tismer

Schrittweise werden die Geschäfte ab Dienstag wieder öffnen. „Momentan arbeiten wir daran, alles so herzurichten, dass wir alle Sicherheitsmaßnahmen einhalten, aber auch das gesamte Konstrukt wieder zum Laufen bringen können“, sagte Jochim Strasas von der Recycling-Börse. Seit Bekanntgabe der Lockerungen arbeiten er und sein Team quasi ununterbrochen daran, die Öffnungen in der kommenden Woche wieder möglich zu machen.

„An unserer Abgabestelle an der Heidestraße installieren wir aktuell zum Beispiel Fahrstreifen, so dass es Ein- und Ausfahrten als Einbahnstraßen, vor allem aber auch eine kontaktlose Abgabe von Waren gibt“, erklärt er.

An genau dieser Abgabestelle haben die Mitarbeiter auch sonst noch alle Hände voll zu tun. „Wir mussten Platz schaffen. Denn in den vergangenen Wochen wurde ja nichts verkauft und somit auch keine Flächen für neue Waren geschaffen“, sagte er.

Während hier sortiert und geräumt wird, sind die Mitarbeiter auch in den Verkaufsräumen aktiv. „Wir sorgen gerade dafür, dass die Gänge breiter werden, die Kassen weiter auseinanderstehen oder auf dem Boden Markierungen angebracht werden, damit die Menschen den nötigen Abstand zueinander halten“, erklärte er.

Auch der Mitarbeiter- und Kundenschutz musste sichergestellt werden, neben dem Spuckschutz an den Kassen haben einige Mitarbeiter deshalb in den vergangenen Tagen Mundschutz für das Team genäht. „Aus zuvor gespendeter Bettwäsche haben sie diese hergestellt“, sagte er.

Telefonisch erreichbar

Am Dienstag dann sollen alle Mitarbeiter in 1:1-Gesprächen für die nötige Hygiene geschult werden, anschließend öffnen noch an diesem Tag die Geschäfte in Schötmar, in der Radewig und in Spenge. Ab Mittwoch folgen Bünde, Bielefeld und Löhne sowie die Abgabestelle an der Heidestraße. Angenommen werden auch weiterhin Hausrat, Textilien, Kleinmöbel, Fahrräder, Spielzeug und kleine Elektrogeräte. Termine für Abholungen aus Haushalten können bereits ab Montag, 20. April, 9 Uhr, telefonisch wieder vereinbart werden unter 05223/19719.

„Dann kann nach und nach das gesamte System wieder losgehen. Denn wenn der Verkauf erst einmal startet, geht es auch an allen anderen Stationen wie der Sortierung, der Reparatur oder der Annahme weiter. Da steckt eben ein ganzes Konstrukt hinter“, erklärte er.

Insbesondere an der Abgabe erwarten die Mitarbeiter einen hohen Andrang, aber auch im Verkauf könnte in den ersten Tagen viel los sein. „Wir bitten alle Bürger, Rücksicht zu nehmen, denn die Abläufe sind neu und müssen sich auch erst noch einspielen“, erklärte er.