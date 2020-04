Von Ralf Meistes und Daniela Dembert

Spenge/Enger/Herford (WB). Der Startschuss in die Freibad-Saison wird zum Rohrkrepierer. Eigentlich sollten die Freibäder Im Kleinen Felde (Herford) sowie das Werburger Waldbad in Spenge am 1. Mai öffnen. Eine Woche später sollten die Bäder in Elverdissen (9. Mai) und Hiddenhausen (10. Mai) folgen. Doch die Corona-Pandemie lässt auch Markus Diering, Chef des Bäderbetriebs der Stadtwerke Herford, ratlos zurück, wenn er gefragt wird, wann die Bäder wieder öffnen.