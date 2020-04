Von Ralf Meistes

Herford (WB). Es sieht so aus, als hätte jemand gesagt: Und du hast in Corona-Zeiten noch kein Video bei Youtube eingestellt? In einer Phase, in der aufgrund der Pandemie persönlicher Kontakt vermieden werden soll, das Mitteilungsbedürfnis aber weiterhin vorhanden ist, nutzen immer mehr Herforderinnen und Herforder den Youtube-Kanal, um sich mitzuteilen.

Bei Bürgermeistern und dem Landrat gehört es ja mittlerweile zum Standard, sich über die Video-Plattform an die Bürgerinnen und Bürger der neun Städte und Gemeinden im Kreis Herford zu wenden. Und auch der Evangelische Kirchenkreis war über die Osterfeiertage fleißig und hat Mitschnitte von Gottesdiensten und Osterbotschaften über den Videokanal verbreitet.

Superintendent Michael Krause

Superintendent Michael Krause hat in den vergangenen Wochen mehrer Videos hochgeladen. In einem trägt er zunächst einen Mundschutz als Zeichen des Dankes. Er bedankt sich bei den Frauen der Alten Werkstatt in Hiddenhausen, die in den vergangenen Wochen immer wieder Schutzmasken genäht haben. So eine, wie Michael Krause sie im Video trägt.

„Es ist eine praktische Hilfe für die Pflegekräfte in den Diakoniestationen“, betont Krause. Mehr als 200 Mitarbeiter sind in den Diakoniestationen bei denen, die gepflegt werden müssen. Da besteht eben auch ein Ansteckungsrisiko. „Die Pflegkräfte sind sehr froh, dass andere an sie gedacht haben und das für sie genäht haben“, lobt der Superintendent.

Sportvereine nutzen Video

Hilfe für andere bieten beispielsweise auch der Boxsportverein Herford (BSV) sowie die Turngemeinde (TG) Herford an. Der BSV präsentiert Trainingseinheiten an der frischen Luft und lädt zum Mitmachen ein. Alles, was dort gezeigt wird, kann im heimischen Wohnzimmer nachgemacht werden. Gleiches gilt für das Sportprogramm der TG Herford. Alles, was die Teilnehmer vor den Laptops oder Smartphones benötigen, sind ein Handtuch als Unterlage sowie ein bis zwei Flaschen Wasser als Hanteln. Die TG hat dabei auch an Sportler jeden Alters gedacht. So findet sich auf dem Youtube-Kanal ein Video der Seniorensport-Abteilung, aber auch Sportspiele, die Kinder zuhause ausprobieren können.

In Zeiten, in denen Museen und Veranstaltungsstätten geschlossen sind, kommen die Veranstalter eben per Video zu den Herfordern nach Hause. So lädt das Daniel-Pöppelmann-Haus zu einem virtuellen Gang durch aktuelle Ausstellung „Bildergeschichten – Der Nahe Osten und wir“ ein. Gezeigt werden Bilder der Fotografin Katharina Eglau.

Literarische Passionsandacht

Da auch die literarische Passionsandacht im Frühherrenhaus unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden musste, haben Silke und Olaf Reinmuth die gut 40-minütige Lesung mit Passagen aus Walter Kempowskis „Das Echolot“ ebenfalls online gestellt.

Werbung in eigener Sache macht hingegen die Gaststätte Bootshaus Herford. Gastronom Mark-Oliver Weiß hat am vergangenen Samstag am Bootshaus Reibekuchen zum Mitnehmen angeboten. Den Testlauf hat er zuvor auf dem Videokanal hochgeladen, um die Werbetrommel zu rühren.

Beim Klicken durch die Videos aus Herford wird deutlich, wie viel Leben, wie viel Engagement und wie viel Talent in der Stadt steckt, in der direkte Begegnungen aus Schutzgründen derzeit nicht möglich sind.