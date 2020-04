Hallo Herr Flaskämper, wie geht es eigentlich dem Denkwerk in der Corona-Krise?

Oliver Flaskämper: Uns geht es sicherlich nicht so schlecht wie denen, die ausschließlich von Veranstaltungen leben, denn Veranstaltungen sind ja nur ein Teil unseres Angebotes. Dass die Küche geschlossen ist, wirkt sich teilweise sogar kostensenkend aus, da wir diesen Bereich bisher subventioniert hatten. Und der Fitnessbereich und die Sauna wurden bisher nur intern genutzt und sollten erst im Laufe diesen Jahres für die Öffentlichkeit freigegeben werden. Alles in allem also nicht schön, aber glücklicherweise nicht bedrohlich. Unsere zahlreichen Mieter sind größtenteils weiter in ihren Büros im Denkwerk tätig und auch die Firmen, die das Denkwerk als Domiziladresse nutzen, können weiter unsere Postdienstleistungen in Anspruch nehmen.

Sie haben Kleinstunternehmen und Solo-Selbstständige im Denkwerk untergebracht. Gibt es in der aktuellen Krise Mieterlass für Ihre Mieter?

Flaskämper: Bisher hat diesbezüglich nur ein Mieter einmal gleich zu Beginn der Maßnahmen angefragt. Da Solo-Selbstständige ja Anspruch auf 9000 Euro Soforthilfe vom Land NRW haben, sind Mieterlässe zum Glück aktuell noch kein Thema. Am Ende ist es eine Kaskade, da ja auch unsere Kosten weiterlaufen und Kredite bedient, Gehälter und Nebenkosten bezahlt werden müssen. Bisher können wir noch auf Kurzarbeit verzichten, so dass unsere Mitarbeiter keine finanziellen Einbußen haben.

Das Denkwerk ist auch eine beliebte Tagungsstätte. Können Sie den Einnahmenausfall, der durch die Stornierung der Termine entstanden ist, bereits beziffern?

Flaskämper: Die Einnahmeausfälle belaufen sich auf ungefähr 5000 Euro im Monat.

Sind die Büros nach wie vor besetzt?

Flaskämper: Die meisten Büros ja, aber deutlich ausgedünnt. Der Vorteil an digitalen Geschäftsmodellen ist ja, dass man meistens auch von zu Hause aus arbeiten kann. Aber Homeoffice ist auf Dauer eben auch langweilig, einsam und/oder mit vielen Ablenkungen verbunden. Das ist ja auch der Grund, warum viele Coworking-Fans aus dem Homeoffice zu uns kommen.

Digitale Arbeitsplätze sind ja im Denkwerk eine Selbstverständlichkeit. Haben Sie dennoch den Eindruck, dass jenseits der abgesagten Veranstaltungen und der Auftragseinbußen für einige Mieter etwas anders ist im Denkwerk seit das Coronavirus im Kreis unterwegs ist?

Flaskämper: Es ist definitiv ruhiger geworden. Ich mache mir aber überhaupt keine Sorgen und bin mir sicher, dass nach der Krise sich alles schnell wieder füllen wird. Vielleicht übergangsweise mit Mund-Nasen-Schutz, aber auch daran wird man sich sicherlich schnell gewöhnen. Ganz Asien ist ja ein gutes Beispiel dafür, wo Masken seit Jahrzehnten zum Alltag gehören. Ich glaube sogar, dass das Coworking nach der Krise starken Zulauf bekommen wird, da Mitarbeiter die bisher im Büro und jetzt zu Hause arbeiten, sich vielleicht mit der Idee anfreunden können, nicht mehr jeden Tag nach Bielefeld zu fahren, sondern lieber einen Arbeitsplatz im Denkwerk buchen. Das ist sozusagen die goldene Mitte zwischen Büro und Homeoffice und für viele Menschen die neue Art zu arbeiten. Stichwort „New Work“.

Hat der Denkwerk-Gründer in der momentanen Lage eigentlich besonders viel oder besonders wenig zu tun?

Flaskämper: Eher besonders viel, da ich selbst auch überwiegend im Homeoffice arbeite und dort nicht so produktiv bin wie im Büro. Ich will mich aber nicht beklagen, da es gerade viele Unternehmerinnen und Unternehmer gibt, die ganz andere Probleme haben und gerne wieder etwas tun würden.

Wissen Sie, was mich verblüfft hat. Auf der Denkwerk-Homepage erfahre ich zwar, dass es derzeit keine Veranstaltungen im Denkwerk gibt. Einen Hinweis auf die Corona-Pandemie suche ich aber vergeblich. Gibt es dafür einen Grund?

Flaskämper: Ehrlich gesagt nicht. Da wir ja in erster Linie „Location“ für Veranstaltungen von externen Veranstaltern sind, gab es bisher dahingehend keine Anfragen an uns. Diejenigen, die Räume für Veranstaltungen in Denkwerk gebucht hatten, haben diese abgesagt und ihre Teilnehmer informiert. Unsere Mieter haben wir über unsere interne Hauspost informiert, dass die Küche, Fitness und Sauna bis auf Weiteres geschlossen sind. Direkt im Eingangsbereich steht ein Automat für die Händedesinfektion und natürlich hängen am „schwarzen Brett“ die obligatorischen Corona-Hinweise.

Was macht eigentlich die Bitcoin-Währung in der Corona-Krise?

Flaskämper: Bitcoin hat wie viele Investments in der Krise deutlich Federn gelassen, aber der Kurs ist heute ungefähr dort wo er auch Anfang des Jahres war. Im Vergleich zu Aktien hat der Bitcoin sich also gar nicht so schlecht geschlagen. Aber bis er sich als „digitales Gold” etabliert, wird es sicherlich noch eine Weile dauern. Nach 10 Jahren kann man aber wohl sagen, dass der Bitcoin sich etabliert hat und aller Unkenrufe zum Trotz immer noch mehr als 0,- Euro wert ist. Aktuell immerhin 6.450 Euro. Das ist im Vergleich zum letzten Höchstkurs Ende 2017 deutlich weniger, aber solche Kurskapriolen sind Bitcoin-Fans seit vielen Jahren gewohnt. Es gilt nach wie vor, dass man in Kryptoassets nur investieren sollte, wenn man Ausdauer und starke Nerven besitzt.

Und zum Schluss: Haben Sie sich überlegt, was Sie als Erstes machen werden, wenn die Beschränkungen wieder gelockert werden?

Flaskämper: Der unbeschwerte Kontakt zu Verwandten und Freunden fehlt mir am meisten. Danach kommt unsere Frisörin und unser Masseur im Denkwerk. Und auf einen Besuch im Zoo bei diesem tollem Wetter freue ich mich auch. Unser Lieblingsitaliener liefert zum Glück auch außer Haus.