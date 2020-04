Kreis Herford (WB). Die aktuellen Corona-Fallzahlen werden ab sofort landesweit nach einem einheitlichen Meldesystem veröffentlicht. Das führt dazu, dass sich die Zahlen aus dem Kreis Herford – in Vergleich zu den Vortagen – verändern.

„Wegen landesweit unterschiedlicher Meldewege und damit verbunden unterschiedlichen Zeitleisten waren in vielen Kreisen und Städten Zahlen voneinander abgewichen – das hatte zu Irritationen geführt“, heißt es in einer Mitteilung des Kreises Herford.

In der Meldung der aktuellen Corona-Fälle gibt es nun auch eine neue Vorgabe bei der Meldung der Todesfälle. Ab sofort wird unterschieden zwischen Menschen, die ursächlich (laut Totenschein) an Corona verstorben sind und Menschen, die zwar Corona-infiziert aber (laut Totenschein) an anderen Vorerkrankungen verstorben sind.

Im Kreis Herford gibt es demnach nun insgesamt 292 bestätigte Corona-Fälle. Im Kreisgebiet sind bisher fünf infizierte Personen verstorben, zwei davon starben an Corona, drei mit Corona. Wegen der Umstellung auf das neue Meldesystem gibt erst ab Mittwoch wieder eine kommunengenaue Auflistung. Auch die Zahl der Genesenen kann erst ab dann bekannt gemacht werden.