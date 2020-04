Von Moritz Winde

Hiddenhausen (WB). Sie haben alles verloren – und doch überwiegt das Glück: „Wir hatten einen großen Schutzengel. Wir sind dankbar, noch am Leben zu sein“, sagt Lars Tiedemann. Ein Feuer hat in der Nacht zu Sonntag das Haus der sechsköpfigen Familie in der Gärtnerstraße in Eilshausen vernichtet. Gerade noch rechtzeitig konnten sich die Bewohner retten.