Aron Beberstedt ist Geschäftsführer des Café Extrablatt am Alten Markt. Nicht nur er würde sich freuen, wenn die Stadt Herford in diesem Jahr wegen der Corona-Krise auf die Terrassengebühr für die Außengastronomie verzichtet Foto: Moriz Winde

Von Bernd Bexte

Herford (WB). Es war die erste Branche, deren Betrieb wegen der Corona-Krise eingeschränkt wurde und dürfte so ziemlich die letzte sein, die nach dem Ende der Pandemie wieder in den Normalzustand zurückkehren darf: Die Gastronomie leidet besonders unter dem seit acht Wochen herrschenden Ausnahmezustand.

Mit einer stillen Demonstration machten heimische Betriebe am Freitag auf dem Neuen Markt auf ihre Notsituation aufmerksam. Die Stadt stellt unterdessen eine finanzielle Entlastung in Aussicht.

Bürgermeister Tim Kähler wird Anfang der nächsten Woche mit den Vorsitzenden der im Rat vertretenen Fraktionen darüber beraten, ob die Stadt in diesem Jahr ganz oder zumindest teilweise für die Zeit der Corona-bedingten Sperrung auf die sogenannte Terrassengebühr für die Außengastronomie verzichtet.

Die Entscheidung müsse die Politik treffen, aber der Bürgermeister tendiere dazu, auf diese Weise die schwer getroffene Branche zu entlasten, ist aus dem Rathaus zu hören. Insgesamt geht es um etwa 40.000 Euro. So viel nimmt nach Angaben des Beigeordneten Dr. Peter Böhm die Stadt jährlich für die Sondernutzung öffentlicher Flächen ein.

Stundung wäre nur ein Zahlungsaufschub

Herford würde dem Beispiel anderer Kommunen in NRW folgen: Dormagen und Meerbusch etwa haben angekündigt, auf die komplette Jahresgebühr zu verzichten, die Stadt Viersen zunächst für den Zeitraum vom 17. März bis 3. Mai. Der Bund der Steuerzahler fordert nun auch alle anderen Kommunen in NRW auf, diesen Beispielen zu folgen.

Die Stadt Herford hatte mit Einführung der Corona-Beschränkungen bereits reagiert. „Uns wurden auf Antrag die Gebühren zunächst bis Ende Juni gestundet“, sagt Alexandra Hinkelmann von der Quartier Lounge am Gänsemarkt. Für das Restaurant, das sie gemeinsam mit ihrem Mann, TV-Koch Timo Hinkelmann, führt, müsse sie pro Sommersaison etwa 1300 Euro Terrassengebühr bezahlen.„Eine Stundung ist ja nur ein Zahlungsaufschub. Da wäre es natürlich prima, wenn die Stadt in dieser Situation ganz darauf verzichten würde.“

So sieht es auch Aron Beberstedt, Geschäftsführer des Café Extrablatt am Alten Markt. „Das wäre eine gute Sache, da wir damit Geld einsparen, das wir sonst für eine aktuell brachliegende Fläche aufwenden müssten.“ Um welche Summe es für seinen Betrieb geht, kann er nicht genau sagen. Vor dem beliebten Café stünden in der Saison bis zu 170 Stühle. Bemessen wird die Gebühr allerdings nach der genutzten öffentlichen Fläche: Laut Satzung der Stadt werden 25 Euro pro Quadratmeter fällig (März bis Ende Oktober).

Hoffen auf Senkung der Vergnügungssteuer

Mit dieser Gebühr rangiert Herford im NRW-Städtevergleich im oberen Drittel, wie eine Übersicht des Steuerzahlerbundes aus dem vergangenen Jahr zeigt. „Für uns ist das Geschäft draußen im Sommerhalbjahr maßgeblich. Bei Sonnenschein verlagert sich ja alles von drinnen nach draußen“, sagt Beberstedt. Derzeit betrage der Einnahmeausfall annähernd 100 Prozent.

Auch Regine Tönsing, Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Ostwestfalen, hofft auf die Kulanz der Städte bei der Terrassengebühr. „Das wird jetzt auf jeden Fall ein Thema für uns“, sagt die Herforderin.

Die Entscheidung der Bundesregierung, den Mehrwertsteuersatz auf Speisen von 19 auf sieben Prozent zu senken, sei ein Teilerfolg. „Bei den aktuell geringen Umsätzen in der Gastronomie macht das aber nur wenig aus.“ Zudem profitierten davon nur Restaurants.

Tönsing hofft vor allem auf eine Senkung der Vergnügungssteuer, damit würde auch Kneipen und Discotheken, wie Go Parc oder X, geholfen, die keine Speisen verkauften. Per Verordnung der Landesregierung sind derzeit alle gastronomischen Betriebe geschlossen. Erlaubt sind nur die Auslieferung und Abholung von Speisen.