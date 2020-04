Von Lars Krückemeyer

Herford (WB). Seit bald zehn Monaten ist die Stelle des Fahrradbeauftragten in Herford unbesetzt. Das ändert sich zum 1. Juni: Frauke Heidemann (26) tritt die Nachfolge von Linda Noack an, die das Amt im Juni 2019 nach nur neun Monaten aus privaten Gründen zur Verfügung gestellt hatte.

Heidemann ist bei der Stadtverkehr Herford GmbH (SVH) angestellt und erhält einen unbefristeten Vertrag. Die Stelle eines Mobilitätsbeauftragten wird vorläufig nicht besetzt, auch darum kümmert sich die gebürtige Herforderin. Sie ist in selber Funktion bisher in Bad Oeynhausen tätig und konnte nun „abgeworben“ werden

„Ich werde mit dem Fahrrad zum Dienst kommen, muss dabei nur Kreuzungen überqueren“, sagt Heidemann, die zunächst den Bachelor als Bau-Ingenieurin für Straßenbau und Verkehrsplanung in Detmold sowie den Master in Verkehrsingenieurwesen in Braunschweig bestanden hat.

Entschleunigung neu entdeckt

Bürgermeister Tim Kähler („Als Radfahrer kenne ich in Herford jedes Schlagloch“) ist froh, die Stelle wieder und mit einer jungen Kraft besetzen zu können: „Die Erwartungshaltung ist hoch. Wir haben eine junge Mitarbeiterin gefunden, die neue Ideen und Erkenntnisse mitbringt.“

Im Mai will die Stadt ein Radverkehrs- und ÖPNV-Konzept beschließen. Kähler betonte, dass ungeachtet der Corona-Krise auch das Thema Mobilität weiter vorangetrieben werde. In der Corona-Krise mit eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten habe das Radfahren an Bedeutung gewonnen. „In dieser Zeit kommen die Menschen ins Nachdenken, entdecken Werte, Entschleunigung und Wichtigkeiten neu. Themen wie Verkehr und Klimaschutz müssen wir danach neu bewerten und noch mehr diskutieren“, sagt der Bürgermeister.

E-Bikes haben großes Potenzial

Und so ist die neue Fahrradbeauftragte gleich mittendrin. Ein Thema von Frauke Heidemann wird die zunehmende Umstellung der Radfahrer auf E-Bikes sein. „Diese Räder sind schneller als andere, mit so einem Tempo rechnen Autofahrer oft nicht. Da gibt es Gefahrenstellen. E-Bikes haben ein großes Potenzial für andere, längere Strecken“, sagt die 26-Jährige. Allgemein will sie die Leute ermuntern, kürzere Strecken zu radeln. Auch digitale Verkehrsplanung mit GPS-Systemen in Autos und Rädern wie in Norwegen kann ein Thema werden.

Zu tun gibt es für Frauke Heidemann genug. Herford darf sich seit Jahren „Fahrradfreundliche Stadt“ nennen, doch seit 2012 geht es mit der Benotung abwärts. Jährlich demonstrieren Radfahrer für gute und breite Wege auch am Innenstadtring, mehr Abstellplätze, eine bessere Fahrradanbindung der nördlichen Stadtteile über die Mindener Straße und die Realisierung der Verbindung Bielefeld-Herford-Minden.