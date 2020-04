60 Klimaschutz-Plakate sind am Freitag für gut eine Stunde auf dem Alten Markt verteilt worden. Eine Aktion der Gruppen Parents und Fridays for future. Foto: Daniela Dembert

Von Daniela Dembert

Herford (WB). „Was möglich ist, machen wir möglich” hatte es in einem Telefonat mit dem Ordnungsamt geheißen, in dem die Klimaaktivisten der Gruppen Parents 4 future (P4F) und Fridays for future (FFF) ihre unbemannte Demonstration in der Innenstadt kurz vor knapp doch noch bewilligt bekommen haben.