Herford (HK/bex). Weil immer weniger Patienten das Akutzentrum an der Oststraße 23 aufsuchen, werden die Öffnungszeiten eingeschränkt. War die kreisweit zentrale Anlaufstelle bislang an jedem Wochentag von 8 bis 18 Uhr geöffnet, gelten jetzt folgende Zeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 bis 12 sowie 15 bis 18 Uhr.

„Die Nachfrage nimmt ab“, sagt die Herforder Ärztin Dr. Carolin Echternkamp, die die Einrichtung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) derzeit leitet. Seien nach der Eröffnung des Behandlungszentrums vor Ostern täglich bis zu 150 Menschen mit Atemwegserkrankungen und typischen Corona-Symptomen gekommen, seien es jetzt nur noch 70 bis 80.

„An Montagen sind es immer noch mehr als 100, zum Wochenende aber nur noch 30 bis 40.“ Auch aus Kostengründen habe sich die KV deshalb entschlossen, die Öffnungszeiten etwas zu reduzieren. „Schließlich machen die Ärzte vor Ort dies zusätzlich zum Praxisbetrieb“, sagt die Internistin von der Engerstraße.

Auch Corona-Bürgertelefon weniger gefragt

Wegen rückläufiger Zahlen hat die KV auch andernorts die Öffnungszeiten der Behandlungszentren eingeschränkt, so etwa in Minden. Wegen der geringen Nachfrage war das Akutzentrum in Gütersloh am Dienstag sogar ganz geschlossen worden.

Auch das Corona-Bürgertelefon des Kreises (05221/131500) ist vorläufig nur noch montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Die telefonische Beratung am Wochenende wird eingestellt, weil der Informationsbedarf nachgelassen habe, erklärt Landrat Jürgen Müller. Stattdessen läuft ein Anrufbeantworter mit dem Hinweis auf andere Telefondienste. In der Telefonzentrale im Kreishaus arbeiten bis zu 50 Mitarbeiter der Kreisverwaltung in zwei Schichten.