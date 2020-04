Ihre rot-weiß gemusterten Exemplare sind der Renner: Filomena Cerkez-Muscato hätte in dieser Zeit normalerweise mit Kleidern für Abiturienten zu tun. Stattdessen hat sie aus der Not eine Tugend gemacht und näht modische Masken. Foto: Sophie Hoffmeier

Von Sophie Hoffmeier

Herford (WB). Eigentlich wollte sie jetzt an einer Lederkollektion sitzen – etwas Neues, Verrücktes ausprobieren. Das tut Filomena Cerkez-Muscato nun auch, nur anders als erwartet: Mit dem Verkauf von selbst genähten Masken versucht die Schneiderin, ihren Betrieb am Laufen zu halten. Und die Nachfrage wird steigen: Ab Montag gilt die Maskenpflicht.

„Ich war schon dabei, die Kollektion zu skizzieren und habe nach einer geeigneten Industriemaschine gesucht, mit der ich Leder bearbeiten kann“, berichtet Filomena Cerkez-Muscato. Es sollte eine ausdrucksvolle Kollektion für starke Persönlichkeiten werden. Mittlerweile ist dieser Traum in weite Ferne gerückt, eine Finanzierung undenkbar. „Vom einen auf den anderen Tag konnte ich nicht mehr am Kunden arbeiten und mir sind die Aufträge weggebrochen“, sagt die Schneiderin.

Cerkez-Muscato führt das „Atelier Filo“ in der Clarenstraße und hätte aktuell normalerweise mit Kleidern für Abiturienten viel zu tun. Bis auf kleinere Reparaturarbeiten, die ohne näheren Kontakt ausgeführt werden können, stand die Nähmaschine bis vor kurzem aber still. Durch das Nähen von Masken erwacht ihr Atelier wieder zu Leben. Gerade erst hat sie einen Auftrag einer Firma erhalten, die einige Masken für die Mitarbeiter bestellte.

Jedes Exemplar 100 Prozent Baumwolle

An ihrem Arbeitsplatz türmen sich nun Stoffe mit vielfältigen Mustern. „Das Material stammt teilweise noch aus dem Lager. Zusätzlich habe ich noch bei heimischen Stoffläden eingekauft“, berichtet sie. „Die Auswahl hat wirklich Spaß gemacht. Ich muss die Stoffe anfassen und mich von der Qualität überzeugen.“

Es handelt sich bei jedem Exemplar um 100 Prozent Baumwolle. So können die Masken bei hoher Temperatur gewaschen oder – wenn es schnell gehen soll – mit dem Wasserkocher übergossen werden. Eine Anleitung für die Masken musste sich die Maßschneiderin nicht anschauen. Hier konnte sie auf langjährigen Erfahrung zurückgreifen. Ihre Masken fertigt sie in unterschiedlichen Größe und Ausführungen an. Sie sollen Persönlichkeit ausstrahlen.

Viele von ihnen haben zwei unterschiedlich bemusterte Seiten. So können die Masken bei Bedarf gewendet werden. Auf der einen Seite sind sie schlicht, auf der anderen mit einem ausgefallenen Muster versehen. Ihr sei es außerdem wichtig, auf Feinheiten zu achten, betont Cerkez-Muscato: „Karostreifen müssen bei mir zum Beispiel genau bündig abschließen.“

Für sich selbst habe sie sechs verschieden Masken angefertigt, erzählt sie: „So kann ich sie passend zum Outfit tragen. Wer weiß, vielleicht werden sie neben ihrer wichtigen Funktion für unsere Gesundheit auch noch zum Mode-Accessoire.“

Blumenmuster in Rot und Weiß der Renner

Die 54-Jährige kam als Flüchtling aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Herford und weiß, wie es ist, schlechte Zeiten zu erleben. „Ich versuche einfach das Beste aus jedem Tag zu machen. Solange es irgendwie weiter geht, bin ich froh“, erklärt Cerkez-Muscato.

Ein Verkauf ihrer Masken im Internet kommt für sie nicht in Frage: „Ich will keine Massenprodukte machen, sondern individuelle Masken anbieten, die ich vielleicht sogar beim Einkaufen bei meinen Kunden wiedererkenne.“

Und in der Tat haben sich schon kleine Verkaufsrenner entwickelt – so wie eine Rot-Weiß-Maske mit Blümchenmotiven: „Die habe ich schon 20 Mal verkauft“, sagt die Schneiderin. Da scheint es nur eine Frage der Zeit, wann sich Blümchenmaskierte im Supermarkt begegnen.